SAN CATALDO. In occasione della speciale ricorrenza del 280° anniversario, l’Arcipretura di San Cataldo ha organizzato per il 28 aprile alle 19,30 una manifestazione per celebrare in musica l’Immacolata Madre di Dio e della Chiesa, attraverso le proprie formazioni corali, rendendole così, pubblico omaggio. L’invito è rivolto alle formazioni Corali Polifoniche, ai Cori Giovanili e di Voci Bianche che hanno in repertorio brani di musica sacra mariana per l’esecuzione di qualche brano dedicato alla Madonna. Ciascun coro potrà eseguire i propri brani per la durata massima complessiva, di 10 minuti circa. L’accoglienza delle corali sarà disponibile a partire dalle 17.30 presso i locali della Chiesa Madre e l’inizio della Rassegna è prevista per le ore 19.30. E’ necessario mandare via e-mail (dedicazionechiesamadre@madrice.it) o tramite Whatsapp ( ai numeri 333-7188556/ 331-7985131) titolo e autore dei brani tramite la scheda di partecipazione che troverete in allegato, entro il 20 marzo 2019. La Chiesa Madre mette a disposizione un organo, una tastiera e un piano digitale. Per qualsiasi informazione rivolgersi a: M° Monica Battaglia (responsabile della rassegna) 3337188556 / Giambra Antonino 3317985131