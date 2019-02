SAN CATALDO. E’ in programma domenica 24 febbraio un evento importante per il quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna. In quell’occasione, infatti, si terrà la presentazione ufficiale della scultura di San Cataldo realizzata da parte dell’artista Onofrio La Leggia, accompagnato dal curatore Eugenio Di Francesco. Un evento che è destinato a coinvolgere non solo il quartiere, ma anche l’intera comunità sancataldese. <Come Quartiere che si onora di avere Papa Francesco socio Onorario – ha ricordato il presidente del comitato di quartiere Vincenzo Siracusa – doneremo l’opera del Maestro La Leggia al Santo Padre; in occasione dell’anniversario della sua Elezione come successore di Pietro il prossimo Marzo>. Il presidente ha poi espresso tutta la sua gratitudine all’artista Onofrio La Leggia <per la sua umiltà che contraddistingue la sua personalità>. Infine ha ringraziato Onofrio La Leggia e lo stesso Eugenio Difrancesco per il dono della medaglia commemorativa del Quartiere, che presenterà al Senato della Repubblica.