Tragico incidente mortale questa notte alle 2,30. A 29 anni ha perso la vita Claudio Amorosi, figlio del titolare del noto bar Renato di Mondello.

Il giovane, nato in Brasile ma residente a Palermo, ha perso il controllo della sua Jeep grigia tra via Gaetano Daita e via Torrearsa in pieno centro città. Aveva trascorso una serata fuori e probabilmente stava tornando a casa. Lascia una compagna e una bimba di appena un anno e otto mesi.

Secondo una prima ricostruzione la vettura ha terminato la sua corsa con un violento impatto su sei auto parcheggiate in zona, ribaltandosi. Per estrarre il corpo dall’auto è stato necessario l’intervento di squadre dei vigili del fuoco che hanno consegnato il corpo senza vita ai sanitari del 118. A causa dell’impatto violento il giovane è morto sul colpo. (di Silvia Iacono, fonte gds.it)