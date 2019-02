Angelo Lombardo già campione Europeo, primeggia in Kz2 , Kevin Bonfiglio con 76 punti consegue il titolo di Champion Day

Ottanta piloti provenienti dall’intera isola hanno dato vita, davanti ad un caloroso pubblico ad un appassionante weekend di gare . Giornata perfetta quella del giovanissimo catanese Kevin Bonfiglio che nella 60 minikart è riuscito nell’ en plein compiendo il giro più veloce in prova e in gara e aggiudicandosi pre finale e finale. Vincitori nelle rispettive classi sono stati: Giuseppe Iacono nella 125Kzn Under, Enrico D’Elia nella 125 kzn Over, Samuele Cassibba nella 125 Club, Alessandro Sugameli in 125 Rock GP, Stefano D’ Angelo nella 125 x30 Junior, Angelo Blanco nella 60 entry Level, Lorenzo Scatà in 125 Rock Shifter .

La tappa agrigentina del Campionato Aci Sport Sicilia, è stata caratterizzata da un clima incerto che ha tenuto in ansia i team, pronti anche un attimo prima dello start a cambiare le regolazioni di assetto per consentire ai piloti di ottenere le migliori performance.