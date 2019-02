CALTANISSETTA – Sventato dalle forze dell’ordine un tentativo di fuga al Cpr (centro permanente per i rimpatri) di Pian del Lago. È l’ennesimo da quando il centro ai primi di dicembre ha riaperto i battenti per accogliere immigrati da espellere dal territorio italiano.

All’ex Cie un gruppetto di stranieri di varie nazionalità (una ventina in tutto gambiani, pakistano, afgani, tunisino) , è salito sui tetti dei padiglioni della struttura per dare inizialmente vita ad una manifestazione di protesta.Successivamente hanno tentato di allontanarsi scalando la robusta recinzione in ferro. Sul posto sono confluiti agenti della polizia, carabinieri e guardia di finanza che hanno rintuzzato l’iniziativa. Danni hanno subiti i padiglioni che li ospitano. Gli extracomunitari, sono rientrati nelle camerate dove ieri mattina gli operai inviti dalla questura hanno rimesso in sesto i padiglioni. (di Stefano Gallo, fonte gds.it)