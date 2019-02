CALTANISSETTA – Martedì 5 febbraio alle 10,30 nella sala Gialla di Palazzo del Carmine si terrà la conferenza stampa per presentare i risultati del servizio affidato dal Comune di Caltanissetta alle guardie eco-zoofile della Lida per la realizzazione dei controlli anti randagismo, l’azione di sensibilizzazione dei proprietari di cani al rispetto delle norme in materia e l’attività sanzionatoria.

L’associazione ha svolto per sei mesi il servizio a seguito di manifestazione d’interesse indetta dal Comune di Caltanissetta a partire da luglio 2018.

Le guardie zoofle volontarie hanno in questi mesi monitorato le aree di abbandono dei cani e quelle in cui si verificano le violazioni delle norme come la mancata raccolta delle deiezioni canine, la microchippatura, l’utilizzo del guinzaglio e della museruola per i cani di grossa taglia.

Alla conferenza stampa parteciperanno i rappresentanti dell’associaizone Lida con le guardie eco-soofile volontarie, il sindaco, Giovanni Ruvolo e l’assessore Felice Dierna.