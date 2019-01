Tribunale di Caltanissetta

AVVISO DI VENDITA

Procedura Esecutiva Immobiliare n. 30/2013

L’Avv. Giancarlo Spiaggia, con studio in San Cataldo, Via Caltanissetta n. 18, professionista delegato alle operazioni di vendita dal Tribunale di Caltanissetta della Procedura Esecutiva Immobiliare n. 30/2013 R.G. con Ordinanza del 19/20 novembre 2014 e tenuto conto delle ultime direttive impartite all’udienza tenutasi il 10 ottobre 2018.

AVVISA

Che il giorno 22 marzo 2019 alle ore 11:30 presso il proprio studio verrà celebrata la vendita senza incanto dei seguenti beni immobili assoggettati ad espropriazione:

LOTTO UNO

Appartamento adibito ad abitazione ubicato a Caltanissetta, in via Napoleone Colajanni n. 292, posto al primo piano, con circostante corte di pertinenza.

L’appartamento risulta censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Caltanissetta al Foglio 122, particella 211, sub 5, Via Napoleone Colajanni n. 292, piano 1, zona cens. 1, cat. A/4, classe 3, vani 5,0 superficie catastale mq. 119, rendita catastale €. 180,76.

Nel determinare il valore complessivo del presente lotto Uno, si è tenuto conto delle spese necessarie per l’adeguamento urbanistico del suddetto appartamento, così come evidenziate nella perizia di stima dall’esperto nominato ing. Massimo Callari, il cui importo presumibile pari ad €. 2.500,00 è stato detratto dal valore complessivo del presente lotto uno.

Dall’attestato di prestazione energetica redatto dal suddetto esperto nominato ing. Massimo Callari risulta che l’appartamento di cui al presente lotto uno rientra nella classe energetica G.

Pertanto il prezzo a base d’asta per il presente Lotto Uno è fissato in €. 22.662,60 .

L’offerta minima efficace ai sensi dell’ art. 571 cpc non può essere inferiore al 75% del prezzo a base d’asta ovvero non inferiore a € . 16.996,95 .

LOTTO DUE

Magazzino ubicato a Caltanissetta, in via Napoleone Colajanni n. 292, posto al piano terra e facente parte del medesimo fabbricato di cui al lotto uno.

Il magazzino risulta censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Caltanissetta al Foglio 122, particella 211, sub. 1, Via Napoleone Colajanni piano T, zona cens. 1, cat. C/2, classe 3, mq. 44, rendita catastale €. 127,26.

Pertanto il prezzo a base d’asta per il presente Lotto Due è fissato in €. 15.306,15 .

L’offerta minima efficace ai sensi dell’ art. 571 cpc non può essere inferiore al 75% del prezzo a base d’asta ovvero non inferiore a €. 11.479,61 .

A norma dell’artt. 588 e 589 cpc i creditori possono proporre istanza per l’assegnazione di un singolo lotto e/o di entrambi i lotti ai rispettivi prezzi a base d’asta, stabiliti per l’esperimento della vendita di cui al presente bando

La descrizione dei superiori immobili, costituenti due distinti lotti, risulta meglio identificata nella relazione di stima depositata in Cancelleria ed a firma del C.T.U. a suo tempo nominato ing. Massimo Callari, a cui si rinvia.

Per quanto attiene la regolarità urbanistica ed edilizia dei suddetti immobili, per come evidenziato nella richiamata relazione di stima ed anche nella stessa ordinanza di vendita, si precisa quanto segue.

Il fabbricato di via Napoleone Colajanni n. 292 di cui fanno parte sia l’appartamento (lotto uno) ed il magazzino (lotto due) è stato realizzato prima del 1967 in forza di due Licenze di Costruzione rispettivamente del 9 marzo 1954 e del 9 dicembre 1961, entrambe rilasciate dal Comune di Caltanissetta ed è altresì dotato di un Certificato attestante la regolarità urbanistica rilasciato sempre dal Comune di Caltanissetta in data 21 marzo 1966.

Le spese per la regolarizzazione urbanistica delle successive difformità, riguardanti le tramezzature interne e la realizzazione di un vano caldaia nel terrazzo giardino per quanto attiene al lotto uno, rispetto a quanto a suo tempo autorizzato con i succitati provvedimenti amministrativi, sono state decurtate dal relativo valore di stima.

Si fa infine presente che la regolarizzazione catastale del Lotto 1 è stata già effettuata dal medesimo esperto ing. Massimo Callari, su incarico del G.E..

Gli immobili di cui ai suddetti due lotti sono posti in vendita a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le eventuali pertinenze accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive e le eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità o difformità né potrà essere revocata per alcun motivo.

Saranno a carico dell’aggiudicatario e/o assegnatario di ciascun lotto la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale ed ogni altro onere fiscale derivante dalla vendita ai sensi del D. M. n. 227 del 15 ottobre 2015.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso di vendita si applicano le norme vigenti.

Modalità di presentazione delle offerte

* Alla vendita può partecipare chiunque tranne che il debitore.

*Le offerte d’acquisto, possono essere fatte personalmente, a mezzo di mandatario munito di procura speciale o nel caso di offerta presentata da un avvocato, anche per persona da nominare.

*Le offerte d’acquisto, in regola con il bollo, dovranno essere presentate, a pena di inefficacia, in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato Avv. Giancarlo Spiaggia, entro le ore 12:00 del giorno precedente la data per l’esame delle offerte ovvero entro le ore 12:00 del giorno 21 marzo 2019.

L’offerta dovrà contenere

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto offerente oltre all’indicazione del lotto cui si intende riferire l’offerta – 1) Ciascun offerente dovrà dichiarare la propria residenza, ovvero eleggere domicilio presso il Comune in cui ha sede l’intestato Tribunale, sotto comminatoria di effettuare tutte le comunicazioni presso la cancelleria del Tribunale. 2) Se l’offerente è coniugato dovrà presentare auto-dichiarazione in ordine al regime patrimoniale adottato e se in comunione dei beni, dovranno essere indicati i dati del coniuge. 3) Se l’offerente è una società o altro ente, dovrà essere allegato idoneo certificato del registro delle imprese da cui risulti l’attuale vigenza della persona non fisica con enunciazione della spettanza dei poteri di rappresentanza legale. 4) Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. b) I dati identificativi del lotto per il quale l’offerta viene proposta. c) L’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore di oltre un quarto (75%) del prezzo a base d’asta indicato nel presente avviso di vendita, pena l’inefficacia dell’offerta. d) Il termine del versamento del saldo del prezzo, nonché degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita, che comunque non potrà essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. e) L’espressa dichiarazione di avere preso visione della perizia di stima e dei documenti ipocatastali a corredo. f) All’offerta, specificando il lotto per il quale si intende partecipare, dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile a titolo di cauzione, intestato all’ordine di: “Avv. Giancarlo Spiaggia n.q. Proc. Es.n. 30/2013” che a norma dell’art. 571 c.p.c. non può essere inferiore al 10% del prezzo offerto, pena l’inefficacia dell’offerta e che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto. g) Nessuna somma sarà richiesta in questa fase quale fondo spese. h) L’offerta per la vendita senza incanto, se presentata, è irrevocabile. i) L’offerente e/o il suo procuratore è tenuto a presenziare all’udienza fissata per l’esame delle offerte. l) In caso di aggiudicazione l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita a mezzo di distinti assegni circolari intestati all’ordine di: “Avv. Giancarlo Spiaggia n.q. Proc. Es. 30/2013” nel termine dallo stesso offerente indicato nella propria offerta ovvero in mancanza di indicazione, il versamento dovrà essere eseguito comunque entro 120 giorni dall’aggiudicazione ai sensi della vigente normativa in materia. m) Laddove ricorrano giustificati motivi, su istanza dell’aggiudicatario, il Giudice potrà disporre che il versamento del saldo prezzo abbia luogo ratealmente ed entro dodici mesi dall’aggiudicazione. Ove il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, l’aggiudicatario che ne faccia richiesta potrà essere immesso nel possesso dell’immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, per un importo pari ad almeno il trenta (30) per cento del prezzo di vendita. La fideiussione verrà preventivamente sottoposta al vaglio del Giudice dell’Esecuzione, il quale valuterà la capacità di garantire l’adempimento integrale e tempestivo della garanzia. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell’immobile entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di cui all’art. 587, primo comma, secondo periodo, c.p.c., nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all’immobile. n) In caso di inadempimento del pagamento del saldo prezzo l’aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate.

Svolgimento della vendita

– Il giorno 22 marzo 2019 alle ore 11:30, data fissata per l’esame delle offerte, si procederà all’apertura delle buste presentate, ammettendo la presenza di coloro che si dichiarano offerenti per i lotti cui si riferiscono le offerte in esame.

– La deliberazione delle offerte avverrà ai sensi dell’art. 572 c.p.c..

– In caso di unica offerta essa è senz’altro accolta qualora superi il prezzo a base d’asta, qualora invece sia inferiore al prezzo base d’asta ma nei limiti di ammissibilità (75% del prezzo base) l’offerta è accolta quando non vi siano serie possibilità di conseguire un prezzo più alto con una nuova vendita e non sia stata presentata istanza di assegnazione da parte dei creditori ai sensi dell’art. 588 e segg. c.p.c..

– In caso di più offerte valide si procederà a gara sulle base delle offerta più alta (art. 573 c.p.c.).

– Nel corso della gara, ciascun offerente partecipante alla stessa, potrà fare delle offerte in aumento, da effettuarsi nel termine di tre minuti dall’offerta precedente. Ogni rilancio non potrà però essere inferiore ad €. 1.500,00 per il Lotto Uno e ad €. 1.000,00 per il Lotto Due.

– Ciascun lotto verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Nel caso in cui non può avere luogo la gara per mancanza di adesione degli offerenti, il professionista delegato quando ritiene che non vi siano serie possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e purché non sia stata presentata istanza di assegnazione al prezzo base d’asta da parte dei creditori, aggiudica a favore del migliore offerente oppure in caso di più offerte dello stesso valore dispone la vendita a favore di colui che ha presentato l’offerta per primo.

– Tutte le attività che a norma dell’art. 571 c.p.c. devono essere compiuti in cancelleria o davanti al Giudice saranno eseguite dal professionista delegato presso il suo studio.

La pubblicità sarà effettuata a norma dell’art. 490 del c.p.c. secondo le modalità stabilite dal G.E.:

– pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche (P.V.P.) del Ministero della Giustizia;

– pubblicazione sul sito internet www.astegiudiziarie.it

Si avverte che per maggiori chiarimenti e per la visione dei documenti ipocatastali e della perizia di stima dell’immobile posto in vendita, gli interessati potranno rivolgersi al professionista delegato Avv. Giancarlo Spiaggia, presso lo studio del medesimo sito in San Cataldo nella via Caltanissetta n. 18 nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 16:30 alle ore 19:30 (Tel 0934-586095).

San Cataldo lì 29 dicembre 2018

Avv. Giancarlo Spiaggia