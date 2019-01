ISS Sen. Angelo Di Rocco: formazione e tecnica-professionale per la scuola del futuro

Lo storico I.I.S. “Sen. A. Di Rocco” di Caltanissetta si conferma la scuola del futuro in quanto, in un periodo di crisi economica, riesce a creare figure professionali richiestissime in diversi settori, perciò rappresenta un punto di riferimento importante per i giovani di oggi perché è una scuola che promuove e sostiene la formazione di cittadini motivati, competenti e responsabili, capaci di progettare e realizzare iniziative imprenditoriali innovative in armonia con le vocazioni economico-produttive del territorio. Da alcuni anni, anche i mass media hanno compreso l’importanza dell’industria delle produzioni enogastronomiche, del made in Italy, dell’accoglienza, delle colture biologiche, della salvaguardia e tutela delle condizioni ambientali, della sostenibilità alimentare. In tale direzione, l’Istituto “Di Rocco” si propone come laboratorio di ricerca permanente, di sperimentazione e innovazione didattica.

Con le sue sedi associate quali l’Istituto Tecnico Agrario, l’Istituto Professionale Alberghiero, che comprende il corso serale per adulti, e l’Istituto Professionale Agrario di San Cataldo, è una scuola altamente formativa in grado di sviluppare la maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei propri studenti, attraverso una pluralità di saperi, di attività curricolari ed extracurricolari e di esperienze significative. Gli studenti apprendono attraverso un processo di costruzione attiva del proprio sapere e non per ricezione passiva di nozioni e possono cimentarsi in attività stimolanti e riferite a contesti reali anche grazie ad una grande azienda agraria, ai bar, al ristorante didattico e a numerose attrezzature funzionali, diversificate e tecnologicamente avanzate di cui la scuola dispone.

La scuola, attraverso metodologie innovative e grazie a docenti motivati ed entusiasti, forma giovani dotati di una solida preparazione, che riescono facilmente ad inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, anche con percorsi di apprendistato, o che continuano gli studi universitari con eccellenti risultati che sono spesso agli onori della cronaca. La scuola è soprattutto attenta alle relazioni umane e favorisce i rapporti socio-affettivi tra gli studenti, sa instaurare rapporti di collaborazione con le famiglie, con enti e associazioni operanti sul territorio, innescando processi virtuosi proprio in quei settori da cui si vuol far ripartire l’economia della nostra Regione e della nostra Nazione.

Il “Di Rocco” è altresì una scuola inclusiva che valorizza le differenze e le specificità, crea legami autentici tra le persone, favorisce l’incontro tra culture diverse e le differenti realtà sociali. I ragazzi con bisogni speciali hanno un posto privilegiato a scuola e sono coinvolti in tutti i progetti, i laboratori d’arte, di teatro e musica, di informatica, di psicomotricità con corsi di equitazione, piscina, sport di squadra e cinema.

L’Istituto Tecnico Agrario, coerente con le Linee Guida ministeriali, indirizza gli alunni verso una professionalizzazione specifica in “Agraria, agroalimentare ed agroindustria”, e risponde in modo efficace alle scelte di ogni studente con tre articolazioni, quali “Produzioni e Trasformazioni”, che approfondisce le problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie; “Gestione dell’Ambiente e del Territorio”, che approfondisce le problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale e le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale; “Viticoltura ed Enologia”, che approfondisce le problematiche collegate all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie.

Nell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale di San Cataldo, dedicato al giudice Rosario Livatino, a conclusione del percorso scolastico, il diplomato è in grado di operare tanto a supporto dell’azienda agraria, intervenendo in diversi settori, quali la valorizzazione, la commercializzazione e il marketing delle produzioni agrarie ed agroindustriali, quanto all’interno dell’azienda, intervenendo nella produzione dei prodotti agricoli.

L’indirizzo di studi “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” a Caltanissetta viene istituito nel settembre 2000 con solo 4 prime classi, oggi ne conta 38. La riforma degli studi secondari ne ha modificato il curricolo indicando nelle tre articolazioni un assetto più rispondente alle nuove esigenze del mercato del lavoro nel mondo dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Con l’articolazione in Enogastronomia il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. Con l’articolazione in Sala e vendita il diplomato è in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici, sa anche interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. Con l’articolazione in Accoglienza Turistica il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, sa gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela, promuove i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. L’offerta formativa nel settore è completata con il Corso serale per lavoratori nell’articolazione Enogastronomia per il raggiungimento dell’obiettivo di “Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente”, priorità strategiche di Europa 2020.

Annesso all’IIS Di Rocco vi è un Convitto che costituisce servizio unico prestato agli alunni forestieri che frequentano l’Istituto e che, da qualche anno, ospita studenti che frequentano anche altri istituti superiori della Città.

Scegliere uno di questi istituti, qui brevemente presentati ma ben noti per l’interesse che suscitano, significa garantirsi opportunità formative di alto e qualificato profilo e l’acquisizione di competenze e titoli di studio spendibili nel mercato del lavoro in continua evoluzione.

Inclusività al Di Rocco: sensibilità che diventa eccellenza

Il processo di inclusività nell’Istituto Superiore ” Sen. A. Di Rocco” ha raggiunto in questi ultimi anni scolastici livelli di eccellenza grazie alla sensibilità della Dirigente scolastica, professoressa Giuseppina Terranova e all’impegno costante di tutto il corpo docente. Diverse sono le attività programmate nel PTOF rivolte agli alunni “Speciali”: equitazione, nuoto, tennis, tennistavolo, cinema, visite guidate, musicoterapia.

Per favorire tale processo di integrazione le attività coinvolgono costantemente gli alunni delle classi dove sono presenti i nostri ragazzi “Speciali”.

La nostra offerta formativa si sviluppa non solo con la partecipazione ad attività svolte durante le ore di lezione ma anche con la presenza dei ragazzi “speciali” nei progetti PON e POR svolti nelle ore pomeridiane.

La frequente partecipazione a tali attività si propone come fine ultimo non solo quello di formare il bagaglio educativo ed umano dell’alunno in linea con gli obiettivi che sono alla base del progetto di integrazione, ma soprattutto agevolare il loro inserimento nei vari contesti sociali.

Le attività di didattica e sperimentazione dell’Istituto Tecnico Agrario “Sen. A. Di Rocco” di Caltanissetta

L’Istituto Tecnico Agrario si propone come luogo d’incontro per chiunque voglia contribuire al recupero ed alla divulgazione delle tradizioni agricolo/gastronomiche delle aree interne siciliane e al contempo essere motore di sviluppo ed innovazione.

È stata avviata nelle aziende agrarie dell’Istituto la coltivazione delle colture più autentiche della tradizione agricola nell’entroterra siciliano, con l’impegno di coltivare e custodire il germoplasma delle varietà antiche sia erbacee (cereali e leguminose), che arboree (pistacchio, vite, ficodindia, mandorlo e fruttiferi minori) al fine di salvaguardarlo per le generazioni successive, contribuendo così alla tutela della biodiversità agronomica.

Sarà valutata, nei nostri laboratori, la rispondenza agli standard eco/varietali delle colture attuate. Al maturare delle singole esperienze colturali verranno prodotti testi monografici che illustreranno sia la tecnica di coltivazione che di trasformazione a fini alimentari (filiera corta e a Km 0), per la promozione e diffusione di un’alimentazione consapevole.

I PROGETTI

La strutturazione delle attività produttive presenti nella nostra scuola è proponibile in vere e proprie fattorie didattiche, ove vengono illustrate:

le peculiarità dei frumenti antichi la gestione agronomica e fitoiatrica, la trasformazione in farina;

la gestione agronomica e fitoiatrica del pescheto con la preparazione di conserve di frutta e marmellate;

la gestione agronomica e fitoiatrica del vigneto, la cantina e la produzione del vino;

la gestione agronomica e fitoiatrica dell’oliveto, il frantoio e la produzione di olio extravergine di oliva;

la gestione agronomica e fitoiatrica del ficodindieto con la produzione degli “agostani” e dei “bastardoni”;

la gestione della fungaia, la commercializzazione del prodotto fresco e sottolio;

le peculiarità del pistacchieto e la gestione agronomica e fitoiatrica;

la gestione agronomica delle produzioni orticole in serra anche in attività di alternanza S/L;

la gestione agronomica e fitoiatrica e il riconoscimento degli antichi fruttiferi minori;

le finalità commerciali e divulgative del nascente punto vendita dei prodotti freschi e/o trasformati;

le escursioni guidate in ambienti di grande valore paesaggistico nella RNO di “Capodarso e della Valle dell’Imera meridionale”, limitrofa alla nostra azienda di “Sabucina”.

Le attività avviate hanno finalità formative rivolte principalmente ai nostri allievi e agli operatori agricoli del territorio.

L’ARTICOLAZIONE “VITICOLTURA ED ENOLOGIA”

L’Istituto Tecnico Agrario “Sen. Angelo Di Rocco”, dal corrente anno scolastico 2018/2019, s’è arricchito di una nuova importante articolazione: “Viticoltura ed enologia”, che gli allievi potranno scegliere nel prosieguo dei loro studi dalla terza alla quinta classe.

Finora l’offerta formativa dell’Istituto Tecnico Agrario comprendeva due sole articolazioni: “Produzioni e trasformazioni” e “Gestione dell’ambiente e del territorio”. La nuova articolazione è particolarmente richiesta dal territorio, che sta facendo registrare l’affermazione di realtà vitivinicole locali in grado di competere con le maggiori case vitivinicole nazionali ed internazionali.

Il profilo formativo in uscita degli alunni che frequenteranno la terza articolazione è quello di un tecnico specializzato e qualificato in campo enologico e vitivinicolo. Il vigneto nell’azienda agraria di Sabucina, la presenza nella stessa azienda di una cantina per la vinificazione controllata sia in rosso che in bianco, l’affinamento in barrique, la conservazione e il confezionamento dei vini, permetteranno agli allievi di partecipare proficuamente, tramite l’alternanza scuola/lavoro, a tutte le fasi che dall’impianto del vigneto portano alla produzione di un vino di qualità. La presenza dei due laboratori per le analisi consentirà loro, inoltre, di conoscere le attrezzature laboratoriali ed i protocolli per eseguire le analisi in campo enologico. Il percorso sarà completato da visite e stage professionalizzanti nelle principali realtà imprenditoriali vitivinicole del territorio nel contesto di quella che si annuncia come una novità assoluta in termini di offerta formativa in provincia di Caltanissetta.

Apprendistato, un percorso flessibile e personalizzato

Presso il nostro Istituto, grazie alla partecipazione all’avviso pubblico emanato dalla Regione Siciliana per l’individuazione di un catalogo ed il sostegno alla realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato, è possibile, a partire dal corrente anno scolastico, completare il percorso scolastico da apprendista presso una delle aziende partner.

Il percorso di apprendistato, si delinea come una nuova modalità di studio e formazione duale che consente di attuare un percorso flessibile e personalizzato, fortemente esperienziale, per arrivare insieme, scuola e mondo del lavoro, alla certificazione di competenze ritenute unitariamente valide.

L’apprendistato in azienda mira a incrementare al massimo le potenzialità professionali acquisite a scuola e persegue in modo ottimale il raccordo fra la formazione in aula e l’esperienza pratica, sostenendo lo sviluppo delle vocazioni personali e dei talenti.

L’apprendistato di I livello presenta molteplici vantaggi per i nostri studenti, permette infatti di:

Frequentare la scuola e conseguire il titolo di studio di istruzione secondaria superiore facendo contemporaneamente un’importante esperienza di lavoro retribuita.

Sviluppare, durante gli studi, competenze professionali coerenti con il proprio percorso formativo spendibili nel mondo del lavoro.

Accedere direttamente al mercato del lavoro mediante un vero e proprio contratto di lavoro.

Essere più preparato, competitivo e qualificato, riducendo i tempi di ingresso nel mercato del lavoro.

Gli ambiti interessati sono: per il settore Alberghiero l’enogastronomia e il turismo; per il settore agrario le produzioni enologiche di qualità e l’agroalimentare.

I tre percorsi dell’Alberghiero: Enogastronomia, Sala e Vendita, Accoglienza Turistica

L’indirizzo di studi “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” che tutti chiamano ancora “Alberghiero”, permette alle studentesse e agli studenti di apprendere e sviluppare abilità tecniche, economiche e normative nei settori dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, così come nei servizi e nelle tecniche di comunicazione e relazione con il cliente.

Il percorso di studi è sviluppato in tre distinte articolazioni: Enogastronomia, Sala e Vendita e Accoglienza turistica.

Al fine di permettere lo sviluppo negli studenti di quei saperi e di quelle competenze che sono necessarie per assumere ruoli tecnici operativi nei settori specifici è prevista, nel piano di studi, una forte integrazione tra istruzione generale e cultura professionale.

L’istituto si pone, nel territorio, come punto di riferimento per le molteplici attività che ha intrapreso nel tempo con i diversi operatori riuscendo ad agire sulla persistente disoccupazione giovanile, anche attraverso interventi mirati e puntuali. L’Azione Metodologica e Didattica, nel corso degli anni, si è arricchita sempre più al fine di essere coerente con l’evoluzione delle tecniche, dei processi di produzione, di commercializzazione e di marketing.

L’Istituto promuove diverse attività formative nel proprio curricolo quali: alternanza scuola-lavoro, stage professionali in aziende italiane e straniere, collaborazioni con importanti aziende del settore ed associazioni di categoria. La crescita educativa, culturale e professionale degli studenti, infatti, avviene non solo attraverso le conoscenze ma anche attraverso il saper fare, l’agire e il saper essere.

I percorsi formativi sono fondati su una solida base di istruzione generale e competenze tecnico- professionali, correlati agli interessi e alle motivazioni degli studenti. Le discipline di indirizzo concorrono, in particolare, ad educare all’imprenditorialità e consentono agli studenti di sviluppare una visione orientata al cambiamento, all’intraprendenza e alla mobilità geografica.

La preparazione dello studente viene articolata, arricchita e potenziata in modo da poter favorire il sorgere di interessi e valori di alto profilo umano e fornire l’acquisizione di abilità, flessibili e trasversali, che rendano più agevole l’inserimento nel mondo del lavoro o la prosecuzione degli studi.

Nel corso del quinquennio, gli studenti sono indirizzati a immaginare, progettare, programmare e realizzare eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici.

L’attività formativa viene pertanto sviluppata anche attraverso la programmazione di manifestazioni ed esercitazioni speciali, attività che offrono agli studenti occasioni privilegiate di apprendimento tramite il contatto con persone esterne alla scuola e con situazioni reali di lavoro.

Tre parole chiave possono aiutare a sintetizzare i riferimenti progettuali in atto nell’istituto in modo da rispondere ad una pluralità di bisogni: menti d’opera, professionalità e laboratorialità.

Tre parole chiave costituiscono la mission dell’istituto: educare, istruire e formare.

Educare, promuovendo l’acquisizione di valori che costituiscono la base per una condotta improntata alla correttezza, al rispetto, al senso di autonomia e di responsabilità e che concorrono alla promozione della persona nella sua globalità.

Istruire, favorendo un processo spontaneo di costruzione e acquisizione di conoscenze e abilità.

Formare, sviluppando competenze trasversali e professionali in campo operativo e tecnico, necessarie ad orientarsi e muoversi all’interno dei contesti organizzativi dell’attuale mercato del lavoro.

L’Istituto è luogo di valorizzazione della persona, poiché opera con l’obiettivo di formare personalità consapevoli della realtà socio-economica cui appartengono e nella quale vivono, mira all’integrazione di tutti persone, nel rispetto delle diverse identità, culture ed etnie, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di una convivenza pacifica e di sviluppare la solidarietà.

L’istituto, luogo di innovazione e di costruzione del futuro, capace di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca, intende perseguire un percorso di miglioramento continuo che tenga in forte considerazione l’evoluzione nel campo delle metodologie di insegnamento e dei cambiamenti delle professioni. Cambiamento orientato a superare la figura del “qualificato del passato” per delineare una nuova figura di “lavoratore” consapevole dei propri mezzi, in grado di mobilitare risorse personali, professionalità e competenze per la costruzione del proprio progetto di vita.

Prevenzione, “sapere per essere in condizione di scegliere”

Il dirigente scolastico, prof. Giuseppina Terranova, nell’atto di indirizzo per la pianificazione del nuovo PTOF 2019/2022, ha insistito sul concetto che, oggi più che mai, la prevenzione appare non solo come l’unica via in grado di togliere i giovani dal giogo delle dipendenze, ma anche unica arma in grado di contrastare l’insorgenza dei tumori e sull’esigenza di allargare gli orizzonti della prevenzione per consentire agli studenti di “sapere per essere in condizione di scegliere”.

A tale scopo l’istituto ha posto l’accento sul bisogno di avviare un concreto percorso che, lungi dal ridursi a mera quanto futile morale, consenta di guidare gli stessi studenti ad un costruttivo confronto sui temi della prevenzione primaria e secondaria, ma anche a più corretti stili di vita e ad una conoscenza piena e consapevole di ciò che può accadere, soprattutto a chi, senza adeguata prevenzione, rischia di finire nella rete delle dipendenze o in quella dei tumori.

Il progetto “Alzati e fai qualcosa” intende investire nella prevenzione e nel controllo delle malattie croniche per migliorare la qualità della vita e del benessere degli individui e della società in generale, promuovendo stili di vita sani e agendo in particolare sui principali fattori di rischio delle malattie cronico-degenerative. Un investimento da valutare a lungo periodo, con la riduzione dei rischi delle malattie del benessere e, nel breve, con il miglioramento della qualità della vita. Le attività formative intendono informare, educare, assistere, stimolare la responsabilità individuale, affinché ogni persona diventi protagonista e responsabile della propria salute e delle proprie scelte.

I docenti esperti in materia alimentare si faranno carico di attenzionare casi limite che necessitano un percorso di accompagnamento alla sana alimentazione, mentre i docenti di educazione motoria nell’ambito del progetto realizzeranno periodicamente attività sportive mirate alla tonicità muscolare e ai benefici in esse implicite.

La formazione con esperti esterni riguarderà principalmente i danni e i rischi che l’alcool e il fumo arrecano al nostro organismo esponendolo alle malattie.

IPSASR… a porte aperte

La nostra scuola, l’Istituto Professionale per l’Agricoltura, sita in San Cataldo in cima al Corso Vittorio Emanuele, invita le famiglie e i ragazzi delle scuole medie a visitare i locali, le strutture e l’ambiente tipico dell’indirizzo scolastico.

Si vuole organizzare delle giornate- tipo, dedicate all’informazione didattica dell’Offerta Formativa per orientare gli studenti ad una scelta che spiani la strada a un futuro “Perito agronomo” e “Apprendista biotecnico”.

Tutti i giovedì, a partire dal mese di dicembre, dalle ore 16.30 alle 18.00, si terranno incontri di orientamento e convegni riguardanti tematiche legate alla biodiversità; all’inseminazione e alla produzione di grani antichi; all’utilizzo di tecniche e macchinari agricoli di nuova generazione.

Si fa presente, altresì, che alcune giornate saranno dedicate al centro di consulenza per gli agricoltori attraverso l’attivazione della Stazione Meteorologica, di cui la nostra scuola dispone, per fornire una rilevazione attenta e scientifica di dati e parametri impiegati in tale ricerca.

Inoltre, il nostro Istituto all’interno del Piano dell’Offerta Formativa darà la possibilità allo studente di conseguire il PATENTINO per il trattamento e l’uso di fitofarmaci, oggi, largamente impiegati nell’ambito agricolo e nel settore chimico-farmaceutico. A tal fine saranno resi disponibili gli appositi laboratori di Scienze, Chimica e Informatica, presenti nell’istituto; a ciò si aggiunge l’offerta di percorsi di APPRENDISTATO presso aziende agricole convenzionate e finanziate dalla Regione Sicilia: un’opportunità per un “giovane –lavoratore” da non perdere!

Sarà dato spazio anche a momenti di svago e socializzazione attraverso luoghi di intrattenimento, come la palestra, l’ampio spazio verde e il campetto sportivo. Non mancheranno i percorsi naturistici: visita lungo il solare oliveto, frutteto e pistacchieto, in cui i ragazzi metteranno in atto le competenze teoriche apprese durante il loro percorso di studio.

Lo scopo principale di questi “itinerari naturali” sarà quello di incentivare la formazione del futuro esperto verso una tecnica di coltivazione bio-diversificata, finalizzata a un prodotto biologicamente certificato e sponsorizzato sul mercato attraverso moderni marchi di selezione dop e doc.

Sarà piacevole intrattenervi nella “via dei profumi” attraverso la dimostrazione pratica dell’impianto di serra di cui la scuola è dotata.

Di certo lo scopo di queste giornate sarà quello di dare consigli utili e innovativi dal punto di vista formativo e professionale.

Vi aspettiamo numerosi!