Apprendistato e Alternaza Scuola-Lavoro al “Galilei”…….. per il successo dei nostri studenti.

Da quest’anno scolastico per gli studenti del quarto anno dell’IPSIA “GALILEO GALILEI” l’inserimento nel mondo del lavoro diventa una realtà.

L’istituto, partecipando al bando emanato dalla Regione Sicilia, è inserito in un catalogo regionale che consente agli studenti di stipulare contratti in Apprendistato di I livello e di entrare nel mondo del lavoro attraverso un canale qualificato e qualificante.

Il contratto di Apprendistato, che nasce dal combinato disposto tra Jobs Act e Buona Scuola, consente agli studenti di essere assunti come apprendisti presso un’impresa e conseguire il diploma d’istruzione secondaria superiore attraverso periodi di formazione in aula, formazione in azienda e vero e proprio lavoro retribuito. L’istituzione scolastica ha il compito di favorire l’incontro tra le imprese presenti nel territorio e gli studenti e di accompagnare quest’ultimi, attraverso il supporto di un tutor scolastico e il costante contatto con il tutor aziendale, in questo percorso.

Il contratto in Apprendistato permette agli studenti di mettere in pratica le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite durante il percorso scolastico, di rafforzare le proprie vocazioni personali, di accrescere la motivazione allo studio, di responsabilizzarsi perché diventano dei lavoratori a tutti gli effetti.

Il contratto in Apprendistato affianca e completa il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro previsto dalla normativa vigente e presente nel nostro Istituto.

Il nostro Istituto ha, con successo, avviato i percorsi di alternanza con le imprese di riferimento per gli indirizzi presenti nel territorio, con gli Enti Pubblici, le aziende del terzo settore e le associazioni di categoria presenti nel territorio locale e regionale.

All’interno del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro è prevista la formazione in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante un corso di formazione, ai sensi del Dlgs 81/08, con un Ente formatore accreditato che rilascia agli studenti l’attestato di formazione sulla sicurezza, nonché corsi di formazione con la Croce Rossa o con esperti dell’INAIL.

Le attività di Alternanza si articolano in momenti di formazione, sia a scuola, sia in “azienda”, realizzati privilegiando le attività laboratoriali e con la presenza costante di tutor che seguono gli studenti.

Per sviluppare le attitudini imprenditoriali e professionali degli studenti l’Istituto ha inserito per le classi terze, quarte e quinte, all’interno dell’orario curriculare, un’ora di attività di Impresa Formativa Simulata con l’ausilio della piattaforma “SIMULATORE IFS CONFAO”. L’attività, svolta all’interno di uno dei nostri laboratori di informatica, permette agli studenti di conoscere ed affrontare tutti gli step necessari per creare una start-up. Partendo da un’idea che vogliono sviluppare, imparano a redigere un Business Plan, simulano la redazione dello Statuto aziendale presso un Notaio, imparano a gestire le operazioni di acquisto e vendita di beni e servizi.

Il futuro è già presente, MAT per una “DIGITAL SCHOOL” all’insegna della Robotica e della Domotica.

L’acronimo MAT sta a significare “ MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA”.

Il Settore rappresenta uno dei capisaldi dell’IPSIA che ha determinato la Storia dell’Istituto, esso racchiude in se tre Corsi caratterizzanti come: Meccanica, Elettrotecnica ed Elettronica. I Corsi MAT attribuiscono competenze prettamente tecniche per dotare l’allievo di tutte le capacità organizzative così da poter gestire aziende d’Istallazione, Collaudi e Manutenzione. Al terzo anno si certifica la Qualifica Professionale come Operatori Elettrico-Elettronico e Meccanico spendibile immediatamente nel mondo specialistico del lavoro. Una seconda certificazione viene rilasciata per le Attività “ Alternanza Scuola-Lavoro” attraverso protocolli d’intesa che gli alunni e l’Istituto contraggono con le Aziende del settore. Il Diploma di Stato di “Tecnico” delle Aziende” viene conseguito alla fine del quinquennio con gli esami di Stato conclusivi.

La qualità che dimostra di avere l’IPSIA Galileo Galilei, attraverso le risorse tecniche e laboratoriali, consiste nella capacità di rinnovamento continuo seguendo l’esigenza dei mercati del lavoro e delle nuove tecnologie, realizzando vere e proprie “ Start up” interne con gli alunni i quali partecipano in modo attivo sia alla progettazione sia alla realizzazione di veri e propri sistemi automatici. Resta di fatto che nella Programmazione annuale nel Settore M.A.T. vengono inserite Attività relative alla “ Programmazione dei Microcontrollori – Schede Arduino e P.L.C. con le quali si realizzano Sistemi d’impiantistica Robotica, Domotica e Meccatronica. Si seguono appunto le linee guida che il Ministero detta attraverso la “ Scuola Digitale”. Infatti il nostro Settore MAT partecipa con gruppi classe e team coordinati, ad eventi di Elettronica, Manifestazioni scientifico-Informatici, Bandi concorsuali relativi alla “Progettazione di Sistemi di comando e di Programmazione”. Una informazione importante da far divulgare è che da quest’anno scolastico sono aumentate le ore destinate alle lezioni di Laboratorio. Il valore aggiuntivo e di qualità del nostro Istituto è determinato appunto, dalla presenza di tantissimi laboratori attrezzati per tutte le discipline. In linea con i nuovi ordinamenti dell’istruzione professionale, il Laboratorio va “osservato” come luogo didattico dove le attività ad esso connesse sono particolarmente importanti:

a) gli studenti mettono in pratica quanto hanno appreso a livello teorico, questo è un privilegio che pochissime scuole hanno;

b) perché consentono di attivare processi didattici in cui gli allievi diventano protagonisti superando l’atteggiamento di passività e che in sostanza fanno acquisire il “sapere” attraverso il “fare”, dando forza all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad imparare” per tutta la vita.

In aggiunta ai percorsi didattici dettati dalla programmazione Ministeriale nel Settore MAT c’è la possibilità di seguire dei progetti mirati dove si esercitano “Attività laboratoriali” inerenti alla caratterizzazione dei Corsi di Meccanica – Elettrotecnica – Elettronica ed Informatica.

INDIRIZZO OTTICO e “Vedi chiaro” il tuo futuro

L’offerta formativa dell’IPSIA “Galileo Galilei”, da quest’anno, si è arricchita ulteriormente grazie all’attivazione della classe prima dell’indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: OTTICO”, rappresentando una grande opportunità per i ragazzi che l’hanno scelto o che si apprestano a scegliere il proprio percorso di studi, poichè è l’unico corso presente per le provincie di Caltanissetta, Enna e Agrigento.

Al termine del percorso quinquennale, i nostri alunni avranno le competenze necessarie per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, manutenere e commercializzare ausili ottici nel rispetto della normativa vigente, inoltre saranno in grado di riconoscere e valutare i difetti visivi con metodi oggettivi e soggettivi e proporre le soluzioni adeguate per i difetti semplici (miopia, presbiopia).

Il diploma da l’accesso a tutte le Facoltà Universitarie così come permette l’insegnamento in qualità di Insegnante Tecnico Pratico presso gli Istituti Professionali dove è previsto l’indirizzo.

Dopo aver conseguito il diploma, agli studenti è data la possibilità di conseguire l’abilitazione alla professione presso il nostro Istituto.

Di grande rilevanza sono gli sbocchi professionali del diplomato ottico, sia in campo imprenditoriale che come dipendente: può lavorare in piccole, medie e grandi aziende sanitarie (che si occupano della strumentazione in uso negli ospedali e nelle cliniche); può egli stesso aprire un’attività commerciale finalizzata alla vendita di apparecchi ottici, può inserirsi in aziende pubbliche o private che operano in questo campo.

Scegliere di iscriversi nel nostro indirizzo Ottico significa puntare sul proprio futuro e entrare in un settore che non conosce crisi occupazionale perché è un settore in continua evoluzione .

IPSIA “GALILEO GALILEI” ……. una scuola per Tutti

L’ Ipsia Galileo Galilei si distingue, da sempre, per la sua vocazione all’accoglienza, all’inclusione e alla piena integrazione di tutte le studentesse e gli studenti.

La presenza di alunni disabili, DSA, BES, stranieri o a rischio dispersione non rappresenta una criticità all’interno delle classi ma un punto di forza perché i docenti curriculari, mediante l’uso di metodologie innovative, inclusive, multimediali, permettono a tutti, ognuno con le proprie capacità e competenze, di raggiungere il successo formativo.

Il continuo confronto tra i docenti di sostegno, i docenti curriculari e le famiglie consente di predisporre Piani Educativi che danno la possibilità agli alunni di seguire una programmazione che permetta loro di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il piano di studi caratterizzato da una prevalenza di attività svolte nei nostri laboratori consente a TUTTI i nostri alunni di sviluppare le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro.

Un’importanza fondamentale, nel processo di inclusione, è rappresentato dai progetti che ogni anno si realizzano e che permettono di superare all’interno delle classi le possibili differenze.

Per i ragazzi che presentano situazioni più gravi, oltre ad una programmazione mirata e specifica in grado di potenziare e sviluppare le loro capacità, la scuola attiva dei progetti specifici, come “Nuoto per tutti” e “In sella oltre la disabilità”. Inoltre è sempre presente, a supporto del docente di sostegno, l’assistente all’autonomia e l’assistente alla comunicazione.

È importante ricordare che il nostro istituto ha il riconoscimento di “Scuola Dislessia Amica” conferito dall’AID- Associazione Italiana Dislessia perché i docenti hanno seguito un percorso formativo sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento.

Odontotecnico…. Il lavoro in un “Sorriso”

È una presenza consolidata nell’offerta formativa dell’IPSIA “Galileo Galilei” l’indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico”.

I nostri alunni, al termine del percorso quinquennale di studi, possiedono le competenze necessarie per predisporre, nel rispetto della normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati, sanno individuare le soluzioni corrette ai problemi igienico-sanitari del settore e utilizzano metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio.

L’istituto è dotato di due laboratori moderni e all’avanguardia con postazioni singole dove i ragazzi svolgono le numerose ore di pratica laboratoriale previste e che consente loro di realizzare protesi dentarie fisse, mobili e combinate, utilizzando materiali in continua evoluzione anche in relazione agli aspetti estetici.

Per offrire ai nostri studenti l’opportunità di inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro il nostro istituto permette di conseguire la licenza di abilitazione necessaria per esercitare la professione di Odontotecnico.

Il diplomato dell’indirizzo Odontotecnico ha concrete possibilità di inserimento nel mondo del lavoro (su 100 posti disponibili, per le figure professionali di Igenisti, Assistenti ai dentisti e Odontotecnici, ad oggi 33 restano scoperti per mancanza di diplomati).

Al termine del quinquennio il diploma di Odontotecnico consente di accedere ai test di ammissione di tutte le facoltà universitarie e in modo particolare:

Corsi di laurea per Odontoiatra

Corsi di laurea per Igienista Dentale

Inoltre il diploma di Odontotecnico costituisce il titolo necessario per:

divenire titolare di Laboratorio Odontotecnico;

essere assunto alle dipendenze di Laboratori Odontotecnici o di ditte che producono attrezzature per il settore;

svolgere la professione di informatore e rappresentante di prodotti odontotecnici;

insegnare come Insegnante Tecnico Pratico negli Istituti Professionali dove è presente l’indirizzo.

Tante opportunità, tanta qualità!

L’Istituto Galileo Galilei è in prima linea per le opportunità che offre ai propri alunni, coniugando formazione e professione con l’innovazione, sempre al passo coi tempi e sempre attento ai talenti dei giovani. Numerosissimi sono infatti i progetti approvati e finanziati dalla Comunità Europea che saranno avviati già da quest’anno ed attuati durante i prossimi tre anni e che daranno alla nostra scuola un ulteriore impulso di innovazione di alta qualità.

Molteplici saranno i progetti extracurriculari con diverse e variegate finalità. ‘Ad ogni alunno il suo’… sì, ogni alunno potrà scegliere il progetto che lo appassiona e lo interessa di più fra un ventaglio di tantissime proposte tutte atte ad aiutare gli alunni a potenziare i loro talenti e le loro propensioni. Quest’anno il Galilei si proietta oltre confine infatti saranno avviati corsi di lingua inglese con relativo conseguimento di Certificazione Linguistica e viaggio in Inghilterra, importante step per un eventuale esperienza lavorativa all’estero. Inoltre, per quanto riguarda l’Alternanza Scuola-Lavoro, si prevedono anche stage lavorativi nel Regno Unito, ove, oltre a conoscere il mondo del lavoro all’estero, gli alunni potranno affinare le competenze linguistiche necessarie per sbocchi professionali anche oltre confine. Sempre in seno all’Alternanza Scuola- Lavoro, saranno attivati percorsi, anche questi, completamente finanziati, per cui completamente gratuiti per i ragazzi, per potenziare le competenze digitali applicate alla DOMOTICA ed all’ENERGIA RINNOVABILE, considerando la specificità del corso di studi che caratterizza il nostro Istituto. Grazie ad un altro progetto finalizzato a sviluppare le competenze digitali di base. Sarà aperto agli adulti e sarà possibile conseguire la Patente Europea in informatica.

Per gli appassionati di sport il nostro Istituto, con allenamenti pomeridiani, propone di divulgare nuove ed interessanti discipline ancora poco conosciute nel nostro territorio: il Badminton e il Kembo boxing, sport divertenti ed alla portata di tutti, che faciliteranno momenti di inclusione.

Altro progetto: ‘Tutti in scena’, ormai attivo da diversi anni nella nostra scuola, è l’allestimento di un’opera teatrale, solitamente rappresentata come ogni anno, presso il prestigioso Teatro Margherita di Caltanissetta. Spettacolo che rappresenta un momento importante per la nostra scuola, in quanto i nostri talentuosi alunni, con grande impegno e passione si cimentano in performance di alto livello, regalando alla cittadinanza momenti di grandi emozioni.

Il nostro fiore all’occhiello è il progetto nazionale “Don Milani 2 – Bussole” il Galilei, infatti, orgogliosamente, ricopre il ruolo di unica scuola Polo e capofila per tutte le altre scuole del territorio siciliano. Il nostro Istituto insieme alla comunità Exodus di Don Mazzi sta portando avanti, con serietà e professionalità, attività e strategie atte a prevenire la dispersione scolastica ed il disagio dei giovani adolescenti.

Inoltre, molto presto, sempre guardando avanti per essere al passo con le nuove tecnologie, il Galilei allestirà nuovi e modernissimi ulteriori laboratori. Al fine di incrementare ed ottimizzare le competenze in coerenza con l’evoluzione degli impianti tecnologici dei settori civile, terziario ed industriale sarà allestito, con i fondi europei già stanziati, un laboratorio di Training per automazione ed il Building automation con Home network, invece, per incrementare le competenze nel settore della meccatronica si allestirà anche un nuovo laboratorio informatico per la progettazione di cicli automatici e la realizzazione di prodotti meccatronici. Si creeranno inoltre nuovi ambienti per accogliere attività diversificate, come musica, danza, laboratori artistici oltre ad essere utilizzati anche per la formazione dei docenti e per interventi formativi destinati al territorio.

Ragazzi del Socio Sanitario pronti alle sfide del domani

L‘Indirizzo dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale dell’IPSIA “G. Galilei” di Caltanissetta sintetizza il modello innovativo di didattica inclusiva e di qualità dettato della riforma degli Istituti Professionali.

La nostra città, grazie alla presenza dell’ Indirizzo dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale può avvalersi di professionisti che, possedendo competenze nella progettazione, nell’organizzazione e nella attuazione di proposte personalizzate, è in grado di rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, dando avvio ad un panorama in cui il professionista, l’utente e le reti informali e territoriali collaborano al recupero e al mantenimento di un adeguato stile di vita.

Grazie ad un ricco e variegato percorso formativo orientato all’apprendimento di materie appartenenti del settore Sanitario, come Scienze integrate, Chimica, Fisica Igiene, Anatomia, e al settore Sociale come Scienze Umane e Sociali, Metodologia Operativa e Psicologia, nel corso di un quinquennio, il diplomato dell’indirizzo dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, avrà competenze a collaborare nella gestione di progetti e attività dei Servizi Sociali, Socio Sanitari e Socio Educativi, rivolti a bambini e adolescenti, minori a rischio, soggetti in situazione di svantaggio, coinvolgendo sia l’utente che le reti territoriali.

Il diplomato dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, grazie allo studio di due lingue straniere dal primo al quinto anno, è un esperto nella facilitazione della comunicazione e della relazione tra persone e gruppi appartenenti anche a culture e contesti diversi.

Grazie alla conoscenza di caratteristiche e modelli della comunicazione ludica e terapeutica il diplomato dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale è in grado di lavorare in autonomia o in collaborazione con altre figure professionali in attività educative, di animazione sociale, ludiche e culturali adeguate ai diversi contesti e ai diversi bisogni.

La rimodulazione del quadro orario e, soprattutto, il potenziamento delle ore laboratoriali pianificate e realizzate in collaborazione con le risorse territoriali come Comunità, Cooperative sociali, Centri polifunzionali, Ludoteche e Azienda Ospedaliera, arricchisce il curriculum formativo dello studente facendogli acquisire competenze specifiche e maturate sul campo.

Molte sono, infatti, le opportunità formative e di crescita professionale in grado di rappresentare il dinamismo sociale, ponendosi a sostegno e a tutela della persone con fragilità per favorirne l’integrazione e migliorare la qualità della vita.

Si annoverano tra queste i numerosi progetti attraverso i quali gli studenti, utilizzando forme di comunicazione adatte alle situazioni specifiche, promuovono la costruzione di una cultura per l’inclusione nella comunità; l’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) attraverso cui si attuano modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo in grado di mettere in relazione sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica e di arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; l’Apprendistato, sistema che, attraverso un contratto di lavoro a tempo determinato, è finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile, rappresentando uno dei capisaldi del sistema duale italiano, Si tratta di una formazione professionale che consente allo studente di aggiornare ed ampliare le proprie competenze, maturate all’interno di un vero e proprio contratto di lavoro la cui causa è lo scambio tra prestazione lavorative, retribuzione e obbligo formativo a carico del datore di lavoro.

Scegliere l’Indirizzo dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale vuol dire scegliere un percorso professionalizzante orientato al futuro in grado di offrire risposte articolate e dinamiche alle domande del mondo del lavoro e delle professioni.

Contenuti a cura dell’Ipsia Galileo Galilei