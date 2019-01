SOMMATINO. Il sindaco Elisa Carbone ha reso noto che Siciliacque ha comunicato che sono in corso le attività di svuotamento della condotta per poter valutare la natura del danno e i tempi di ripristino. <Caltaqua- ha spiegato – allo scopo di mitigare i disagi all’utenza e in particolare a quelle più sensibili, come ad esempio le strutture sanitarie,- nel limite di quanto operativamente possibile e altresì concesso dalle avverse condizioni metereologiche che in queste ore gravano sulle aree interessate dall’interruzione – ha messo a disposizione il servizio di autobotte per la distribuzione dell’acqua nei centri abitati in questione>. In particolare a partire da oggi nei comuni di Milena, Bompensiere, Montedoro, Sommatino e Delia. Nella fattispecie, a Sommatino l’autobotte sosterà nel Piazzale Padre Pio oggi fino alle ore 16:00 e domani dalle ore 10:00 alle ore 16:00.