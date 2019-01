SERRADIFALCO. Appello del sindaco Leonardo Burgio alla cittadinanza per via delle forti nevicate che hanno interessato il territorio serradifalchese in queste ultime ore. <Le nevicate che stanno interessando il territorio di Serradifalco durante la mattinata (e che molto probabilmente continueranno ad insistere durante le ore serali e notturne) se da un lato hanno reso affascinante e spettacolare il nostro meraviglioso paese, dall’altro purtroppo stanno causando disagi alla circolazione, Vi invito pertanto non solo alla prudenza e all’assistenza delle fasce più deboli (bambini e anziani) ma soprattutto a limitare al massimo gli spostamenti, da effettuare soltanto in caso di effettiva necessità>. Il sindaco ha rassicurato circa il fatto che, <Qualora le precipitazioni nevose dovessero aumentare la macchina organizzativa del pronto intervento é già stata azionata>. Nello specifico il primo citytadino ha ringraziato la Croce Rossa Italiana del comune di Serradifalco (e tutti i componenti) per essere al fianco del Comune in tutte le emergenze.