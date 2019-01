SAN CATALDO. Un riconoscimento al sindaco di San Cataldo Giampiero Modaffari (nella foto). E’ quello che venerdì 25 gennaio alle ore 10:30 il Consolato Provinciale della Federazione Maestri del Lavoro consegnerà al Sindaco. La cerimonia di consegna si svolgerà a Palazzo delle Spighe. In quell’occasione, il Consolato Provinciale della Federazione Maestri del Lavoro consegnerà al primo cittadino un riconoscimento per il rapporto di collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che ha portato nel 2018 all’intitolazione della strada dedicata ai Maestri del Lavoro, arteria viaria che si trova in Via Bigini, proprio in prossimità del Centro Commerciale “Il Casale”.