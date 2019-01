SAN CATALDO. L’arciprete don Biagio Biancheri ha reso noto che, ogni anno, presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate (al Carmelo), dove si coltiva la devozione a Maria Regina del Carmelo e delle Anime Sante del Purgatorio, è stato messo a disposizione un Libro, chiamato “Libro del suffragio”, in cui vengono registrati i nomi dei propri cari defunti. Per tutti gli iscritti sarà celebrata una Santa Messa il primo venerdì del mese, presso la chiesetta di Sant’Antonio, per l’intero anno 2019. Per l’iscrizione annuale e ricevere la pagellina è sufficiente recarsi a Sant’Antonio e per info rivolgersi alla signorina Rina Alessi (3397759552).