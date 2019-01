SAN CATALDO. L’assessore regionale ai beni culturali ed ambientali Sebastiano Tusa è stato in visita oggi a San Cataldo. In particolare l’assessore della Giunta Musumeci ha vissuto una giornata all’insegna della visita alla Scalinata della torre dell’orologio, al complesso monumentale del Calvario, alle Miniere di zolfo di monte Gabara e al Sito Archeologico di Vassallaggi. Nell’occasione, il sindaco Giampiero Modaffari ha avuto modo di presentare all’assessore regionale questi siti evidenziandone potenzialità ed esigenze. Particolarmente gradite le visite al parco geo minerario di Gabara (nella foto), ma anche al sito archeologico di Vassallaggi con l’assessore regionale Tusa che ha avuto modo di apprezzarne la bellezza. Infine, la consegna del gagliardetto del Comune di San Cataldo da parte del sindaco ha costituito l’ultimo atto di una giornata proficua ed interessante nel corso della quale il primo cittadino ha avuto modo di evidenziare l’esigenza di promuovere e valorizzare al massimo questi siti per dare una spinta significativa allo sviluppo e alla crescita stessa del territorio.