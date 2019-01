SAN CATALDO. Dopo la recente approvazione da parte della Giunta dei programmi di lavoro per i beneficiari del Reddito minimo di inserimento tramite i cantieri di servizio, la Giunta ha ora approvato l’avvio degli stessi cantieri di servizi per il 2019 e la contestuale anticipazione della prima mensilità di quest’anno. Pertanto, essendoci tutti i presupposti, è stato disposto l’avvio delle attività del Cantiere di Servizio anno 2019 con decorrenza immediata. Nel contempo, l’amministrazione comunale ha disposto di anticipare per lo scopo la spesa di € 25.000,00 occorrenti per la prima mensilità dell’annualità 2019, per il pagamento della polizza assicurativa Rca ( Gennaio Dicembre 2019) e Inail. Nel contempo, è stato anche disposto che, non appena saranno accreditate le somme da parte della Regione, il Comune provvederà al recupero della somma anticipata a carico del bilancio comunale.