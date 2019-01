SAN CATALDO. Una toccante quanto significativa cerimonia al cimitero comunale quella che c’è stata in occasione della Giornata mondiale dell’immigrato e del rifugiato. Un’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale e che ha visto in prima linea, oltre al sindaco Giampiero Modaffari, l’arciprete don Biagio Biancheri, la presidente del consiglio Roberta Naro, l’assessore alla cultura Maria Concetta Naro, autorità militari e rappresentanti di associazioni. Tutti hanno reso omaggio alle tre vittime del tragico tentativo di sbarco a Lampedusa che sono stati seppelliti nel cimitero di San Cataldo. Erano presenti, oltre al baby sindaco e ad alunni e docenti delle scuole cittadine. La cerimonia è culminata in una preghiera e nell’omaggio floreale ai loculi dei tre migranti. Il tutto nel contesto di un’iniziativa con la quale l’amministrazione comunale ha inteso ribadire il concetto che San Cataldo si conferma città di accoglienza e dell’integrazione in un clima improntato ai valori di integrazione e pacifica convivenza di popoli e culture per la pace.