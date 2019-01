RESUTTANO – 21 Gennaio 2019 – Convocazione del Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria alle ore 17:30. Gli argomento da trattare sono:

1 – Lettura ed approvazione verbali seduta precedente, previa nomina degli scrutatori;

2 – Adesione al Patto dei sindaci per il clima e l’energia;

3 – Adeguamento oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione anno 2019 di cui all’art. 17 comma 12 L.R. n. 04/2003, all’art. 5 e 6 della L. n. 10/77 e s.m.i. e alla L.R. n. 16/2016 che recepisce nella Regione Sicilia il DPR n. 380/2001;

4 – Ricognizione al 31/12/2017 delle Società in cui il Comune di Resuttano detiene partecipazioni dirette o indirette, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017;

5 – Approvazione Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle Ordinanze e dei Regolamenti Comunali.