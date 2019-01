In Prima categoria s’è chiuso sullo 0-0 il derby nisseno tra Nissa Fc e Cusn (nella foto). La partita, pur senza gol, è stata lo stesso bella e combattuta. Le due squadre hanno avuto entrambi l’occasione per vincerla (il Cusn con Satta e la Nissa con Bonaffini) ma le difese hanno retto bene, per cui alla fine è stato uno 0-0 che non è servito a nessuna delle due squadre che, invece, avrebbero avuto bisogno di vincerlo questo derby. In classifica ancora Cusn ultimo e Nissa che, invece, con il pari odierno, ha agganciato il Gemini e l’Atletico Aragona a 10 punti in classifica. Preziosissima, invece, la vittoria ottenuta dalla Master Pro San Cataldo che ha vinto 1-0 contro il Gemini. A decidere è stata la rete di Luigi Di Marco. Una vittoria che le ha permesso di mantenersi nelle zone altissime della classifica con 29 punti. La gara tra Roccapalumba e Real Suttano è stata rinviata per maltempo a mercoledì 9 gennaio.