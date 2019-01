NISCEMI -I poliziotti del Commissariato di Niscemi ieri hanno arrestato Pepi Salvatore, niscemese di 63 anni, imprenditore agricolo, gravato da precedenti giudiziari, poiché colto nella flagranza di reato di produzione, traffico e detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato, nel corso di un’operazione antidroga, hanno sorpreso il Pepi all’interno di un’abitazione rurale ubicata in contrada Vituso, all’interno della quale era custodito un grosso quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, posta a essiccare. Al piano terra del fabbricato sono stati trovati diversi arbusti di marijuana completi di foglie e infiorescenze per un peso complessivo di 29 chilogrammi. Nella stanza adibita a essiccatoio, sono stati inoltre trovati un ventilatore, una bilancia e della carta alluminio. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Pepi Salvatore nell’ottobre scorso era già stato arrestato dai Carabinieri di Gela poiché, anche in quel caso, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente dello stesso tipo di quella in argomento. Ultimati gli atti di rito l’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica, è stato condotto dai poliziotti presso il carcere di Gela a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.