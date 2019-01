L’iniziativa è del deputato agrigentino Di Caro. “I fondi a disposizione sono insufficienti, quindi le strade percorribili sono due: o si procede ad una variante per diminuire il numero delle opere da realizzare o si rimpinguano le somme disponibili”.

“L’Anas sostituisca la fallita Cmc con un’impresa del consorzio Empedocle2 e poi integri le somme, ora insufficienti, per completare l’Agrigento-Caltanissetta o proceda ad una variante dei lavori”. È questa, in soldoni, la ricetta del M5S all’Ars per salvare la SS640 che, dopo il fallimento di Cmc, rischia di diventare l’ennesima incompiuta siciliana.

Per questo il deputato 5 stelle all’Ars Giovanni Di Caro ha scritto all’Anas, chiedendo un incontro.

Il fallimento della Cmc è un macigno che si abbatte sulle nostre infrastrutture, ma non è una cosa che ci coglie di sorpresa. L’impresa si era aggiudicata i lavori col ribasso-monstre del 39 per cento, che è assolutamente insostenibile. Diverse società di consulenza avevano infatti stimato che per ottenere un utile su quei lavori il ribasso praticabile era del 9-10 per cento al massimo. Ma tutto questo è colpa della legge sugli appalti, ecco perché va riformata urgentemente”.

“Le somme disponibili per il completamento del secondo lotto dei lavori sulla Caltanisetta-Agrigento – continua Di Caro – ammontano a circa 120 milioni di euro, quando ne occorrerebbero 200. Le strade percorribili per Anas, pertanto, sono due: o rimpinguare i fondi disponibili o procedere ad una variante che consenta di completare uno stralcio funzionale dell’opera. Questo, sempre dopo aver rimpiazzato la fallita Cmc con un’altra impresa del consorzio Empledocle 2”