Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta diretta al Presidente della FIGC Comitato Regionale Sicilia. “Io sottoscritto Di vita Alfonso, presidente della società asd Acquaviva matricola 740777 che milita nel campionato di Seconda Categoria girone F, in virtù degli eventi che hanno caratterizzato la gara di campionato disputata in data 19/01/2019 presso il comunale di Pergusa tra Asd S.Anna Enna e Asd Acquaviva, mette in evidenza come l’arbitraggio, che voglio definire infelice, ha finito per danneggiare la nostra società, non solo per la suddetta partita ma anche per quelle a venire per via dei provvedimenti disciplinari frutto di decisioni assolutamente censurabili. Nello specifico, nella già citata partita, è stato designato un ragazzo del 2001, che intimorito dall’ambiente ostile si è reso protagonista di un arbitraggio a senso unico, convalidando 2 reti in netto fuorigioco e una gestione dei cartellini a dir poco rivedibile, visti i tre cartellini rossi e i cinque gialli esibiti a nostro carico. Vogliamo ricordare alla S.V. che, prima di questa gara, la nostra società si trovava prima del girone per quanto riguarda la classifica della coppa disciplina e quinta a livello regionale, ciò a dimostrare la serietà della nostra società che si è sempre distinta per sportività. I sacrifici messi in atto per portare avanti una squadra di calcio in questo periodo storico sono sotto gli occhi di tutti e non possiamo accettare che i nostri sacrifici vengano resi nulli da arbitri non all’altezza della situazione. Alla luce di tutto ciò chiediamo rispetto e attenzione da chi dovrebbe tutelare il regolare andamento del campionato con l’invio di direttori di gara preparati e aperti al dialogo”