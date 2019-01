La Pro Nissa, in trasferta, supera il Pantelleria per 3 a 2 e vola sempre più in solitaria al comando della classifica del girone A di serie C1 di futsal. Nisseni, atterrati nell’isola intorno alle 13.30 di sabato 26 gennaio, hanno trovato la giusta concertazione per imporsi contro un avversario che ha messo davvero tutto quello che era nelle proprie possibilità per cercare di dare un brutto dispiacere ai leader del campionato. Campo all’aperto con terreno particolarmente scivoloso e vento forte che hanno condizionato l’andamento della gara che ha visto i padroni di casa passare in vantaggio al 5’ minuto approfittando di uno svarione difensivo. Tre minuti più tardi il pareggio di Gabriele Colore che rimette in equilibrio il risultato. È forte la pressione esercitata dai nisseni che però non riescono a concretizzare la mole di gioco mancando in più di un’occasione da rete. Prima ci prova Marino, poi Borges ed infine Lo Bongiorno ma vuoi l’imprecisione vuoi la bravura del portiere negano la gioia del gol. Nella ripresa la Pro Nissa ottine meritatamente in vantaggio con De Agostini che trafigge il portiere da posizione defilata. Palla a centro e i locali pareggiano approfittando delle carenze difensive dei nisseni. La gara si accende, con i locali galvanizzati che tentano il tutto per tutto ma i biancorossi addormentano il gioco con il classico palleggio asfissiante. Quando la partita sembra destinata verso il pari, nei secondi finali arriva la rete che vale i tre punti. Punizione calciata dal solito Lo Bongiorno che entra dalla panchina: il brasiliano fa partire un bolide che passa tra palo e barriera finendo la sua corsa all’incrocio dei pali. Arriva così il triplice fischio tra gli applausi degli spettatori presenti parecchio infreddoliti e l’abbraccio dei giocatori in campo. Grande soddisfazione in casa Pro Nissa per il bottino pieno giunto quando nessuno più ci sperava. Tre punti che valgono doppio dopo la sconfitta a sorpresa del Cus Palermo (adesso terzo in graduatoria a meno 11) in casa contro il Bagheria. Sabato prossimo arriva a Caltanissetta proprio la formazione palermitana.

La società si attende una risposta massiccia da parte dei propri sostenitori che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno come giusto riconoscimento per i risultati ottenuti e l’impegno di questi ragazzi.

La Pro Nissa ringrazia il Pantelleria calcio a 5 per l’ospitalità. Società che si è mostrata da subito disponibile verso i nisseni, oltre che all’arrivo, anche quando la squadra del presidente Savio Ferreri, causa maltempo, è stata costretta a pernottare nell’isola: i nisseni sono ripartiti domenica mattina, alle ore 7.