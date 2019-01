CATANIA – Nel pomeriggio di giovedì 10 gennaio, intorno alle 17.30, scontro tra un Suv della Volkswagen e una Mercedes berlina classe E. Le due automobili si sono scontrate frontalmente sulla corsia in direzione piazza Michelangelo del viale Raffaello Sanzio a Catania, poco dopo l’angolo con la via Vittorio Emanuele Orlando. Indagini in corso sulla dinamica. Feriti due guidatori, trasportati in ospedale uno con codice verde, al Cannizzaro, e un altro con codice giallo, al Policlinico.

Il bilancio tuttavia si fa pesante in virtù di due codici rossi: uno è il guidatore del Suv, portato da un’ambulanza del 118 al Cannizzaro; l’altro è il conducente della Mercedes, accompagnato al vecchio Garibaldi. Il primo non è in pericolo di vita e si trova ricoverato con la prognosi riservata a causa di una forte commozione cerebrale. Su di lui i medici dell’ospedale pare abbiano eseguito controlli e analisi per capire il motivo per il quale, stando a quanto ha riferito la sala operativa della polizia municipale, abbia perso i sensi per un malore prima ancora dell’impatto. L’altro è un catanese di 58 anni ricoverato in prognosi riservata.