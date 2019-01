CALTANISSETTA – In vista della duplice ricorrenza dei 100 anni della fondazione del Partito Popolare Italiano e dei 60 anni della morte di don Luigi Sturzo, l’Associazione “Luigi Sturzo” di Caltanissetta vuole contribuire al programma di celebrazioni che si stanno tenendo nel corso del biennio 2018-2020 finalizzate alla valorizzazione della figura e dell’opera del sacerdote siciliano di Caltagirone. Il dibattito è in programma venerdì 18 gennaio alle ore 17 presso la sede della Banca Sicana a Caltanissetta in via Francesco Crispi.