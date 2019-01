CALTANISSETTA – Dal 18 al 25 gennaio a Caltanissetta, come in tutta la Chiesa Universale, si celebra la Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani, sul tema “Cercate di essere veramente giusti” (Deuteronomio 16,18-20).

Due i momenti fondamentali della Settimana di preghiera nella Diocesi nissena, organizzati e curati dall’Ufficio per l’Ecumenismo ed il Dialogo Interreligioso, diretto da Anna Lucia Fragati: venerdì 18 gennaio presso la chiesa ortodossa di S. Calogero e S. Elia in via Re d’Italia a Caltanissetta, l’incontro di preghiera con la recita dei Salmi, e lunedì 21 alle ore 19.00, presso la chiesa di S. Luca a Caltanissetta, l’incontro di preghiera con Ortodossi, Valdesi, Luterani e Pentecostali.

Nell’ultimo decennio, dopo la concessione da parte della Diocesi della Chiesa di San Calogero ai fratelli Ortodossi, gli incontri di preghiera ecumenici si sono celebrati con particolare frequenza, sia nella suddetta chiesa come anche nel salone parrocchiale della parrocchia S. Luca di Caltanissetta che ha ospitato con cordiale accoglienza le iniziative promosse dall’Ufficio Diocesano per l’Ecumenismo.

Il tema di quest’anno “Cercate di essere veramente giusti” è particolarmente legato all’emergenza morale che la nostra società sta vivendo in tutti gli ambiti della convivenza civile, e l’impegno a costruire ponti di preghiera tra le diverse confessioni cristiane vuole essere un segno forte anche della capacità di valorizzare le differenze nella condivisione dei valori comuni della pace, della solidarietà e dell’accoglienza, superando ogni discriminazione e intolleranza.