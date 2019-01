CALTANISSETTA – Nota stampa del Presidente del Mo.V.I. CL e Direttore della C.C.V.

Ed. Prof. Filippo Maritato, in merito al successo della raccolta di giocattoli usati per i figli dei detenuti del carcere di Caltanissetta.

Grazie di cuore a tutti, cittadini, associazioni e scuole. Alla mia richiesta del 18/12/2018 richiesta donazione di giocattoli in buono stato per i figli dei detenuti, sia maschili sia femminili di età compresa dai 0 ai 12 anni, della “Casa Circondariale di Caltanissetta”, da consegnare per la festa dell’Epifania, vi è stata una risposta generosa, circa 100 regali.

Mi rendo conto che tra tanti problemi quotidiani, il cuore dei nisseni è stato abbastanza vivo e buono.

Ringrazio la Direttrice della “Casa Circondariale di Caltanissetta” Dottoressa Francesca Fioria e la Responsabile Area Trattamentale Dottoressa Beatrice Sciarrone per l’opportunità che ci hanno dato.

Come sempre la “Casa delle Culture e del Volontariato Letizia Colajanni” è sempre pronta a dare una risposta per tutti quelli che ne hanno bisogno. Che sia un anno dove al primo posto ci siano la salute e il lavoro, tutto il resto si può risolvere.

Grazie