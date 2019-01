CALTANISSETTA – L’Associazione di Promozione Sociale “Iside” anche quest’anno si è impegnata nell’organizzazione di un evento di Natale. Seppur diverso da quello dell’anno scorso, il Direttivo ha deciso di continuare i festeggiamenti sulla scia di quest’ultimo chiamandolo “Natale insieme II edizione”. L’idea quest’anno è stata quella di passare alcune ore in compagnia dei bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. La vendita dei biglietti ha potuto agevolare l’acquisto di materiali serviti all’organizzazione di due eventi. Il primo, più importante, è stato quello detto pocanzi, programmato per il 27 dicembre e rinviato ad oggi, venerdì 4 gennaio 2019, per cause logistiche. Grazie alla disponibilità del primario del reparto pediatrico del Sant’Elia, Dott. Cavalieri, le ragazze dell’associazione hanno potuto trascorrere una piacevole mattinata con i bambini, portando loro un po’ di sorrisi che dovrebbero esserci sempre. Inoltre, il 28 dicembre, in occasione dell’estrazione dei biglietti vincenti, il Direttivo ha voluto festeggiare presso la Casa delle Culture e del Volontariato “L. Colajanni” il Natale e l’anno nuovo consegnando gli attestati di partecipazione ai corsisti di arabo che hanno partecipato costantemente al secondo livello del corso di arabo iniziato ad ottobre 2018, programmato e coordinato della medesima associazione. Anche quest’anno l’associazione “Iside” è riuscita a raggiungere l’obiettivo grazie anche all’aiuto degli sponsor che hanno voluto, ancora una volta, accompagnare Iside in questa piccola, ma significativa attività natalizia.