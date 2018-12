VILLALBA – A Villalba, “La magia del Natale” e i mercatini sono nati grazie all’impegno dello staff dell’Oratorio parrocchiale e del comune. Sono stati 2 giorni intensi: più di 40 espositori non solo di Villalba, ma anche Vallelunga, Marianopoli e Favara. Tantissime persone sono venute in piazza per visitare i mercatini, ma anche per degustare, il sabato, “guastedde” e ricotta, mentre, la domenica, ceci cotti e focaccia; in entrambe le sere , si è registrato il tutto esaurito. Il sabato è stato caratterizzato dalla benedizione del Presepe da parte del parroco Padre Achile lo manto e di tutti gli espositori. E’ seguita una piccola esibizione dei ragazzi dell’Oratorio con canti e balletto. C’ è stato poi l’ingresso di Babbo Natale su una vecchia 500 che ha distribuito caramelle a tutti i bambini, dando la possibilità a tutti di farsi una foto ricordo. A seguire, poi, c’è stato l’ingresso dei novenari con la “ninnaredda” di Marianopoli che hanno cantato tradizionali canti natalizi. La domenica l’apertura dei mercatini è stata alle 10.00. Alle 18.00, l’ingresso degli Zampognari in piazza, e poi un piccolo giro per il paese. Durante il canto della Novena, gli zampognari hanno fatto il loro ingresso in chiesa, emozionando i presenti, immersi in pieno clima natalizio e, continuando poi ad esibirsi tra la gente in piazza. C’è stata la volta poi dell’ ingresso di Minnie e topolino in versione natalizia (offerti da rosa Fuxia di Vallelunga), che hanno girato tra gli stand facendosi la foto con tutti. Poi, nuovo ingresso di Babbo natale e caramelle per tutti. “È stata una grande soddisfazione per noi dello staff, hanno detto – abbiamo ricevuto complimenti da tutti. I nostri sforzi, le nottate sono stati ripagati”.