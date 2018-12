La grave situazione della viabilità nel Vallone del nisseno sarà al centro di un incontro voluto dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Venerdi alle 17 il governatore sarà nel Palazzo della Provincia, a Caltanissetta, per ascoltare i sindaci dei Comuni interessati e comunicare le iniziative che “il governo regionale intende avviare con urgenza per far fronte alla criticità delle principali arterie, che si protrae ormai da anni”, sottolinea la Regione. Con Musumeci, saranno presenti gli assessori e i dirigenti delle Infrastrutture, della Protezione civile, del dissesto idrogeologico e del Genio civile nisseno. A fare gli onori di casa il commissario del Libero consorzio Rosalba Panvini.