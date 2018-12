CALTANISSETTA – Il gip del tribunale di Caltanissetta Antonia Leone ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla procura nissena nei confronti del magistrato palermitano Fabrizio Anfuso, coinvolto nell’inchiesta parallela sul presunto aggiustamento del no al fallimento del Palermo calcio. Anfuso risponde di rivelazione di segreto d’ufficio per avere confidato – quando era gip – al suo collega della sezione fallimentare del tribunale di Palermo, Giuseppe Sidoti, di avere avuto la richiesta di arresto dell’ex patron della societa’ rosanero Maurizio Zamparini. Non si conoscono ancora le motivazioni del provvedimento del giudice Leone.