SOMMATINO – Dopo l’assemblea pubblica sulla ss 190, convocata dal Sindaco Elisa Carbone e dal Presidente del Consiglio Comunale Leonardo Burgio, continuano le iniziative per riaprire al più presto la strada delle solfare. L’Amministrazione Comunale ha raccolto la proposta avanzata da Forza Italia Sommatino ed ha incontrato l’On. Michele Mancuso. Nell’incontro che si è svolto, il Sindaco Carbone, l’assessore Sofia Crapanzano ed il coordinatore cittadino di Forza Italia Gianluca Infuso hanno illustrato la problematica ed i notevoli disagi legati alla chiusura della ss 190 che si protrae da quasi un mese. L’On. Mancuso si è dimostrato disponibile ad attivarsi per trovare una soluzione che permetta di superare il disagio di un intero territorio e che coinvolge un bacino d’utenza di circa 150.000 cittadini. Il Sindaco Carbone ed il coordinatore di Forza Italia Infuso dichiarano congiuntamente: “È necessario intraprendere un percorso di confronto tra le forze politiche che miri alla risoluzione di problemi che interessano tutta la collettività. Siamo convinti che questo sia il giusto modo di esercitare in modo responsabile il ruolo politico che rispettivamente rivestiamo. E soprattutto è il giusto modo di risolvere in maniera concreta i problemi dei cittadini.”