SERRADIFALCO. La Giunta comunale ha prorogato il rapporto di lavoro per i ventinove dipendenti a tempo determinato in servizio al Comune, ma senza avviare le procedure per la loro stabilizzazione lavorativa con il contratto a tempo indeterminato. L’amministrazione Burgio ha concesso la proroga di un anno del rapporto di lavoro dei dipendenti comunali precari operanti nel Comune. Il mancato avvio delle procedure per la stabilizzazione sono legate al fatto che recentemente è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in quanto il Comune al momento accusa un disavanzo di 4,5 milioni di euro che non ha permesso di attivare tale procedura. Inoltre, finora il Comune non ha approvato il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020. In questo caso, la ciambella di salvataggio per i ventinove precari in servizio al Comune è stata costituita dalla legge regionale 24 del 16 dicembre 2018 che prevede, per i Comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario e per quelli che non hanno provveduto all’approvazione dei documenti contabili entro il termine del 31 dicembre 2018 per avviare le procedure di stabilizzazione dei lavoratori con contratto a tempo determinato la possibilità di prorogare il rapporto di lavoro di questi dipendenti al 31 dicembre 2019. La Giunta, una volta approvato questo provvedimento, ha dato mandato agli uffici comunali competenti di avanzare richiesta all’Assessorato Regionale alla Autonomie Locali e alla funzione pubblica, per ottenere il contributo regionale, a valere del “Fondo Straordinario”. Attualmente, sulla base di quanto approvato dalla Giunta, risultano in servizio presso il Comune di Serradifalco 29 dipendenti a tempo determinato contrattualizzati, di cui 26 appartenenti al bacino dei precari ex art. 25 della Legge regionale 21/2003 con impegno settimanale pari a 18 ore e di 3 appartenenti al bacino dei precari ex artt. 11 e 12 della Legge regionale 85/95 con impegno settimanale a 24 ore.