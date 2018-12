SAN CATALDO. La società Sancataldese Calcio ha comunicato che il tecnico Giuseppe Mascara (nella foto) ha presentato, in data odierna, le sue dimissioni da allenatore della prima squadra. Dimissioni arrivate dopo la sconfitta casalinga 0-1 della Sancataldese contro la Rotonda ultima in classifica. La Dirigenza, dopo aver esaminato attentamente la situazione ha accettato le dimissioni ricevute ringraziando di cuore Beppe Mascara per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune in campo professionale ed umano. La dirigenza ha anche fatto sapere che sono al vaglio anche le dimissioni del Ds Aldo Galletti. L’allenamento di oggi pomeriggio è stato condotto dall’allenatore in seconda Manuel Milanesio assieme al preparatore atletico Alessio Torino. La società ha lanciato un appello: “Chiediamo ai veri tifosi di starci vicini in un momento molto delicato per la nostra Società. Vicini con il calore, con il tifo, cosi come i veri tifosi devono fare con la propria squadra del cuore. Abbiamo attraversato tanti momenti difficili insieme, e solo rimanendo uniti, siamo riusciti a superarli; anche stavolta possiamo e dobbiamo farlo tutti insieme. Domenica un solo coro dovrà dominare il nostro stadio durante il difficilissimo big match contro la corazzata Messina: Forza Ragazzi, Forza Sancataldese!”. L’ex tecnico della Sancataldese Beppe Mascara in un post sulla pagina face book della Sancataldese è intervenuto sottolineando: <Non è mio costume fare commenti o rispondere volevo ringraziare tutti i tifosi e la gente di San Cataldo per L accoglienza, sono il primo responsabile e me ne assumo le responsabilità, adesso più che mai i ragazzi hanno bisogno di voi stategli vicino e incitateli sempre , grazie di tutto a tutti per L ospitalità e la gentilezza più che mai Ammuttamu, Arrivederci”.