SAN CATALDO. S’è svolto oggi l’ultimo incontro del corso di Grafica 3D per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e per quelli di prima media organizzato dall’Amministrazione Comunale presso la Biblioteca “Bernardino Giuliana” di San Cataldo. Un corso che ha visto l’ing. Salvatore Riggi e lo stesso Gianfranco Cammarata e lo stesso Fabio Maria impegnati al fine di assicurare la riuscita di un evento formativo che ha riscosso gran successo, partecipazione ed interesse tra gli alunni che vi hanno preso parte. Un percorso reso possibile grazie anche alla Blender Italia e alla “BCC Toniolo” per aver sponsorizzato la stampa di un lavoro realizzato durante il corso sui tappetini mouse che sono stati regalati ai ragazzi a fine corso.