SAN CATALDO. Momento di festa oggi pomeriggio in Chiesa Madre per il 54° compleanno all’Arciprete don Biagio Biancheri. La Comunità della Chiesa Madre si è ritrovata alle 17 per celebrare l’Eucaristia di ringraziamento a cui ha fatto seguito un momento di fraternità. L’Arciprete si è promesso di rispondere a tutti i messaggi che gli sono giunti attraverso i canali social dell’Arcipretura e in altre modalità.