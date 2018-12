CALTANISSETTA – Il 15 e 16 dicembre vanno in scena a Caltanissetta le finali dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Pesistica Olimpica. Proprio il centro nisseno, città natale di tanti campioni azzurri, sarà per due giorni la patria della disciplina ospitando l’ultima competizione dell’anno, la più importante a livello nazionale in quanto vedrà in pedana i migliori atleti di tutte le età. Si tratta di una finale storica per la disciplina, visto che sarà l’ultima con le “vecchie” categorie di peso: a partire dal 2019 infatti anche a livello nazionale subentreranno le nuove, già introdotte a livello internazionale durante gli ultimi Mondiali di Ashgabat.

Palcoscenico della competizione sarà il Pala Cannizzaro in Viale Stefano Candura, Contrada Pian del Lago; in pedana saliranno i migliori 8 atleti ed atlete per ogni categoria di peso che si contenderanno il titolo nazionale più prestigioso. Saranno come di consueto prima gli uomini a dare il via alle competizioni nella giornata di sabato a partire dalle ore 9.00, mentre le donne saliranno in pedana nella giornata di domenica. Padrone di casa della competizione, organizzata da Comitato Regionale Sicilia, sarà Antonio Urso, nisseno e Presidente della Federazione Italiana Pesistica.

Grande attesa per i campioni siciliani, che per l’occasione “giocheranno in casa”: tra tutti spicca Mirco Scarantino, che andrà a caccia dell’ennesimo titolo assoluto dopo la grande impresa Mondiale, che lo ha visto conquistare uno storico bronzo iridato il mese scorso in Turkmenistan. Nella stessa categoria dell’atleta delle Fiamme Oro gareggerà anche Fabio Arcara dell’Esercito, con cui ha condiviso la pedana agli ultimi Europei Under 23 in Polonia. Insieme con loro altri atleti in maglia azzurra: Alessandra Pagliaro, la palermitana Giorgia Russo, Natalia Farina, e le giovanissime Giulia Miserendino, Giada Giunta e Desiree Corsale.