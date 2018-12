GELA – Il coordinamento cittadino di Fratelli d’ Italia denuncia l’emergenza sociale che travolge la città.

L’ increscioso avvenimento di oggi presso il Plesso scolastico Albani e Roccella: il Natale festa di pace e di accoglienza, la scuola luogo di formazione ed educazione, oggi entrambe violate da un gesto vile di genitori incuranti dell’innocenza di bambini che tanto aspettavano questa giornata per esibirsi e festeggiare. Tutto ciò ci riporta alla grande emergenza del momento in cui viviamo, e sebbene tanta gente cerca di sforzarsi per far riemergere dalle sue ceneri questa città alcuni, ormai vivono incuranti dell’altro.

La famiglia dovrebbe essere il primo soggetto educativo.

All’interno della famiglia si assiste all’ intenzione di trasmettere codici di condotta e valori morali propri e del gruppo sociale di appartenenza. L’ azione educativa dei genitori tende a dare forma ai discendenti, sulla base di modelli culturali ritenuti validi e auspicabili.

Non è crisi politica o economica ma è molto di più, è crisi d’ identità, di valori, di cultura, di vivere civile, educazione e rispetto verso il prossimo.

Speriamo che il Dirigente scolastico non lasci cadere nel vuoto la vicenda ma vada in fondo e di non arrendersi e dia la gioia ai bambini di riproporre la recita di Natale davanti ai loro familiari.