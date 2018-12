MUSSOMELI -Il Cantante della Solidarietà, Salvatore Ranieri, dopo 2 anni è ritornato a Mussomeli per l’ultima donazione dell’anno della sua campagna di donazione di carrozzine a ospedali, case di riposo ed associazioni. E’ la donazione più consistente della campagna, considerando che ha portato 17 carrozzine, di cui due pediatriche. I reparti ospedalieri che ne hanno beneficiato sono i reparti di Ortopedia, Chirurgia, Medicina, Lungodegenza e pronto soccorso dell’ospedale di Mussomeli e del reparto di Rianimazione del Sant’Elia. Tra i fruitori del progetto anche due case di riposo della provincia, grazie alla sensibilizzazione dall’assessore regionale Ippolito, ovvero la Casa di riposo “San Pio” di Bompensiere e quella di Milena “San Giuseppe”. Erano presenti alla manifestazione della consegna presso l’ospedale di Mussomeli, oltre ai dottori Dell’Utri, Pino Sorce, Sciarrino, Mantio, Carduccio e molti operatori sanitari, anche il sindaco Catania e l’assessore lo Conte, il comandante della stazione dei carabinieri maresciallo Lorenzo Chiatante e la collega m.llo Marzia Garcea, il comandante della tenenza della Guardia di Finanza maresciallo Salvatore Imbesi, i vertici e volontari della Croce Rossa Italiana – comitato di Mussomeli Onlus ed i ragazzi del servizio civile del comitato. Grande è stata la soddisfazione di tutto il comitato della CRI di Mussomeli e di Daniele Frangiamore in particolare, per il rapporto di stima e di amicizia che si consolida sempre più con Salvo Ranieri . Daniele Frangiamore ha sottolineato che ormai il rapporto con Salvo non è più un rapporto di tipo collaborativo, ma come ha detto lo stesso Salvo, trascende in rapporto di amicizia familiare. Da sottolineare che durante la consegna delle carrozzine all’Ospedale Maria Immacolata Longo di Mussomeli, c’è stata anche la presenza del Cappellano Don Liborio Franzù che ha impartito la benedizione ai presenti. Successivamente, per il cantante della solidarietà Salvatore Ranieri non poteva mancare la visita al prestigioso Castello Manfredonico, accompagnato dai volontari della locale Croce Rossa e dagli amministratori comunali. Per il cantante della solidarietà Salvatore Ranieri la Terra di Manfredi è diventata una terra amica.