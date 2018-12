La Camera di Commercio di Caltanissetta ha designato i suoi rappresentanti all’interno del Consorzio Universitario Nisseno.

“Assistiamo ancora oggi a un esodo di giovani valenti che fuggono dalla nostra terra. Avvertiamo il dovere di collaborare con gli altri attori sociali al fine di creare i presupposti necessari a garantire validi sbocchi professionali – ha commentato la Commissaria Straordinaria Giovanna Candura -. Il nostro compito, per un sano sviluppo del territorio, è anche quello di rafforzare il canale di collegamento tra il mondo delle imprese e quello formativo di alto livello. Non dobbiamo fermarci ma, al contrario, aggiungere un ulteriore sforzo a quanto già realizzato al fine di proporre dei corsi di studio sempre più aderenti alla vocazione del territorio, orientati all’innovazione tecnologica e organizzativa suggerita dai criteri delineati per Industria 4.0.” Per il Consiglio direttivo è stata scelta Tilde Falcone, per l’Assemblea dei Soci è stato nominato Paolino Mattina. La scelta dei due candidati è stata orientata dall’impegno professionale profuso per il territorio.

Tilde Falcone, attualmente referente di ANPAL Servizi spa, da anni opera all’interno del settore della formazione e cultura. Durante il suo mandato di assessora provinciale di Caltanissetta con delega alla cultura, alla formazione e al consorzio per l’università, si è attivata per aprire indirizzi di studio che rispondessero meglio alle esigenze del territorio.

La Camera di Commercio, pertanto, ritiene che sua esperienza in qualità di orientatore senior nell’ambito scolastico e professionale e di esperta in politiche attive del lavoro potrà trasformarsi in un valido contributo all’interno del Consiglio Direttivo.

Paolo Mattina, attualmente Direttore del Distretto Sanitario di Caltanissetta, da anni abbina la sua mansione di dirigente medico dell’Asp di Caltanissetta a quelle di componente di commissioni tecniche. La sua voce, nell’ambito dell’Assemblea dei Soci, potrà rivelarsi competente e autorevole anche grazie alla sua esperienza in qualità di responsabile del Poliambulatorio nisseno e di membro del Collegio dei Sindaci.

Il Segretario Generale Guido Barcellona augura buon lavoro ai nuovi membri e auspica l’avvio di un percorso di collaborazione proficuo, vocato alla crescita formativa e imprenditoriale del territorio nisseno.