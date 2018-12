CALTANISSETTA – Nella notte di Natale al via la decima edizione del presepe vivente di Caltanissetta, “Betlemme agli Angeli”: il video “racconta” l’apertura del presepe e la deposizione del Bambin Gesù.

Il presepe vivente sarà visitabile: 26, 29 e 30 dicembre, e poi 5 e 6 gennaio.

Il presepe vivente dal 2009 si svolge a Caltanissetta nel più antico quartiere della città, noto come quartiere di San Domenico o quartiere degli angeli. Inizia la notte di Natale e si protrae fino all’Epifania. Questo presepe vanta la partecipazione di tantissimi figuranti in costume, che sono per scelta tutti residenti dell’antico quartiere.

Lo svolgimento del caratteristico e coinvolgente presepe si svolge interamente negli ambienti arabi del quartiere. L’agglomerato ha una scenografia che è assolutamente simile a quella in cui si svolsero i fatti storici e religiosi raccontati dalla manifestazione.