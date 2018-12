CALTANISSETTA – Giovedì 20 dicembre alle ore 10,30 il sindaco di Caltanissetta ha indetto una conferenza stampa in vista della imminente pubblicazione del bando per la stabilizzazione dei lavoratori precari del Comune, già approvato con determina dirigenziale del 3 dicembre scorso. Alla conferenza che si terrà al foyer del teatro Margherita (ingresso municipio) parteciperanno anche l’assessore con delega al personale, Felice Dierna, la dirigente della ripartizione Risorse umane, Irma Marchese ed il segretario generale del Comune, Rossana Manno.

La selezione mediante procedura di reclutamento transitorio speciale per titoli ed esami, sarà pubblicata nella 4a serie speciale “Concorsi ed Esami” della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 dicembre 2018. E’ riservata al personale non dirigenziale in servizio con contratto a tempo determinato presso il Comune di Caltanissetta, per la copertura, a tempo parziale ed indeterminato a 30 ore settimanali di 43 posti, di cui 3 di Istruttore Direttivo Amministrativo, 1 di Istruttore Direttivo Tecnico, 1 di Istruttore Direttivo Bibliotecario, 22 di Istruttore Amministrativo e 16 di Agente di Polizia Municipale.