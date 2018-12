CALTANISSETTA – In una città dove le luminarie di Natale sono state accese solo in piazza Garibaldi e nel tratto pedonalizzato di corso Umberto suscitando non poche critiche, ieri nel giorno dell’Immacolata il centro storico si è ravvivato grazie alla processione della Madonnache riesce come sempre a coinvolgere migliaia di persone.

La festa dell’8 dicembre è quella che per tradizione avvicina tutti al Natale e segna l’accendersi di luci e colori creando così animazione e magari il piacere di scendere in centro per fare shopping.