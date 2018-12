CALTANISSETTA – Questo fine settimana si sono svolti a Caltanissetta presso la palestra della Scuola Statale “Filippo Cordova”, i Campionati Provinciali di Tennistavolo, organizzati dal Delegato Provinciale della F.I.Te.T. Walter Lo Piano con la collaborazione dell’A.S.D. Tennis Tavolo Caltanissetta del presidente Bruno Tricoli, che hanno visto la partecipazione di oltre 40 atleti nelle varie categorie e settori di appartenenza. Presente all’evento l’Assessore allo Sport del Comune di Caltanissetta, Carlo Campione.

Soddisfatto dei risultati ottenuti, il delegato Walter Lo Piano ha espresso parere favorevole sul fatto che “da quest’anno, in provincia si sono avute due nuove affiliazioni, una delle quali operando prettamente con atleti disabili ha permesso, per la prima volta nei campionati provinciali F.I.Te.T., di assegnare anche dei titoli provinciali paralimpici di tennistavolo. Non sono mancati i momenti di tensione agonistica in cui ha prevalso il Fairplay, che ha dato dimostrazione della coesione delle società pongistiche del nisseno, con le quali si sta lavorando per ampliare la promozione sportiva del tennistavolo, principalmente nelle scuole di primo grado. Entro febbraio partiranno dei progetti Federali, tra cui “Racchette di Classe”, riservato ai bambini delle scuole elementari e il progetto “TennistavolOltre”, riservato ad alunni con disabilità, mediante i quali si continuerà a sostenere il nostro sport, al fine di incentivarne la diffusione e l’importanza sociale”

ELENCO PODI E TITOLI:

Singolare Maschile C.I.P. Classe 11 esordienti:

1° Pizzardi Mario (ASD Orizzonte Gela)

2° Samà Nuccio(ASD Orizzonte Gela)

3° Sciascia Armando (ASD Orizzonte Gela) e Mammano Francesco (ASD Orizzonte Gela)

Singolare Promo Under10 Maschile:

1° Cassarà Marco (ASD Tennistavolo Gela)

Singolare Giovanissimi Femminile:

1° – Li Pomi Ginevra (ASD Tennistavolo Gela)

Singolare Giovanissimi Maschile:

1° – La Corte Simone (ASD Tennistavolo Gela)

2° – Cassarà Matteo (ASD Tennistavolo Gela)

3° Lo Chiano Flavio S. (ASD Tennistavolo Gela)

Singolare Ragazzi Maschile:

1° – Sollami Rodolfo (ASD Tennis Tavolo Caltanissetta)

Singolare Allievi Maschile:

1° – Zigarelli Simone (ASD Tennis Tavolo Caltanissetta)

Singolare Juniores Femminile:

1° – Domicoli Federica (ASD Tennistavolo Gela)

Singolare VI categoria Maschile:

1° – Tricoli Bruno (ASD Tennis Tavolo Caltanissetta)

2° – Micciché Tullio (ASD Tennis Tavolo Caltanissetta)

3° – Bruno Luca (ASD Tennis Tavolo Caltanissetta) e Lo Menso Giovanni (ASD Tennis Tavolo Caltanissetta)

Singolare V Categoria Maschile:

1° – Giurdanella Orazio (ASD Tennistavolo Gela)

2° – Recca Saverio (ASD Tennistavolo Gela)

3° – Marù Santi (ASD Tennistavolo Gela) e Gallo Giacomo (ASD Tennistavolo Gela)

Singolare IV Categoria Femminile:

1° – Domicoli Federica (ASD Tennistavolo Gela)

Singolare IV Categoria Maschile:

1° – Farina Manuel (ASD Tennistavolo Gela)

Singolare Veterani 40/50:

1° – Bruno Luca (ASD Tennis Tavolo Caltanissetta)

2° – Domicoli Salvatore (ASD Tennistavolo Gela)

Singolare Veterani 50/60:

1° – Maru’ Santi (ASD Tennistavolo Gela)

2° – Sollami Giuseppe (ASD Tennis Tavolo Caltanissetta)

3° – Tricoli Bruno (ASD Tennis Tavolo Caltanissetta) e Pinelli Alessandro (ASD Tennis Tavolo Caltanissetta)

Singolare Veterani Over 60:

1° – Iacono Corrado (ASD Tennis Tavolo Caltanissetta)

2° – Ferrara Roberto (ASD Tennis Tavolo Caltanissetta)

3° – Gallo Giacomo (ASD Tennistavolo Gela) e Lo Menso Giovanni (ASD Tennis Tavolo Caltanissetta)