SERRADIFALCO. Avverrà la giornata di domani 28 dicembre alle 12,30 la firma dei contratti a tempo indeterminato per i quindici dipendenti a tempo determinato in servizio nel Comune di Butera. Si tratterà per loro di un momento tanto atteso quanto emozionanteDei quindici dipendenti, 14 sono di categoria C ed una di categoria D. In precedenza, i dipendenti avevano concluso l’iter concorsuale per la loro stabilizzazione lavorativa al Comune svolgendo le prove orali del concorso previsto per la loro stabilizzazione. Il sindaco Filippo Balbo ha rimarcato che per la comunità buterese la stabilizzazione di questi dipendenti è importante perchè gli assicura stabilità. I quindici dipendenti comunali a tempo determinato che firmeranno il contratto a tempo indeterminato sono: Flavia Miraglia (categoria D), Elio Rocco Donzella, Rocco Donzella, Luigi Giarrizzo, Carmela Trovato, Patrizia Riggio, Daniela Riggio, Maria Concetta Provinzano, Rosalba Castiglione, Concetta Zaffonte, Rosaria Brancato, Gaetano Guarnaccia, Brunello Spiteri, Gaetano Spiteri, Anna Fabrizia Murando (categoria C).