RAGUSA – Un giovane, di origini maghrebine, all’epoca dei fatti minorenne, e’ stato arrestato per violenza sessuale aggravata, dopo una condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione. La vicenda trae origine dalle indagini del Commissariato di Modica in collaborazione con la Squadra Mobile di Ragusa, svolte nel 2014 su segnalazione di due genitori di alunni di una scuola elementare i quali asserivano che i propri figli avevano ricevuto attenzioni sessuali da un compagno di giochi piu’ grande della loro eta’ che frequentava il medesimo istituto scolastico.

Dopo aver raccolto gli elementi necessari, usando la dovuta discrezione ed evitando di allarmare gli altri genitori dei compagni di scuola, veniva interessato anche il personale docente della scuola al fine di verificare il coinvolgimento di eventuali altre vittime. La segnalazione veniva quindi inviata alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Catania. Al termine e’ stata emessa una sentenza di condanna dall’Ufficio dal gup del Tribunale etneo, riconoscendo colpevole l’odierno arrestato, autore del reato di violenza sessuale aggravata. La misura e’ stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Modica e l’arrestato, che ormai ha raggiunto la maggiore eta’, e’ stato accompagnato presso una struttura carceraria.