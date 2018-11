VALLELUNGA – Una interrogazione comunale, datata 21 novembre 2018, è stata inoltrata al sindaco e agli assessori. Questo il testo integrale del documento: “I sottoscritti Consiglieri Comunali di maggioranza Gulino Rosolino, Zuzzè Silvio, La Greca Mariano, Di Gangi Mario, Marotta Michele e Mistretta Cettina. firmatari della presente interrogazione, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale PREMESSO CHE

• con delibera di Consiglio Comunale n.39 del 09-11-2018, esecutiva, a seguito della 1° variazione di bilancio 2018-2020 è stato approvato l’emendamento riguardante l’illuminazione pubblica di cui in oggetto;

• la tempistica ridotta per dare attuazione al progetto di cui sopra come ampiamente già sollecitato con nota del gruppo di minoranza del 12-11-2018 e con nota del 19-11-2018 del gruppo di maggioranza, minoranza ed indipendenti;

• il protrarsi dei tempi per l’attuazione del progetto sopra citato, può comportare la non attuazione di tale progetto e quindi, relativa economia delle somme stanziate.

INTERROGANO IL SINDACO PER SAPERE:

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli presenti nella delibera n. 91 del 20-11-2018, secondo quale criterio o parere tecnico la procedura seguita per l’approvazione del progetto in oggetto citato non sia conforme a legge. A termine di regolamento si richiede risposta scritta nei termini stabiliti”.