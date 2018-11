”Individuata una soluzione condivisa che, attraverso un percorso alternativo lungo le strade provinciali, ridurrà di molto il tratto di autostrada interdetto alla circolazione”. Ad annunciarlo Cna, Confartigianato e Casartigiani che hanno preso parte all’incontro con l’Anas, presente l’ingegnere Valerio Mele, convocato dall’Assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, alla presenza, tra gli altri, degli organismi tecnici della Città Metropolitana di Palermo e del Libero Consorzio di Comuni di Caltanissetta. Hanno partecipato al tavolo anche Salvatore Bella, dell’Aitras, e Giuseppe Richichi dell’Aias. A rivendicare le istanze, per CNA, Confartigianato e Casartigiani, gli esponenti regionali della categoria dell’Autotrasporto: Giovanni Brancati per Cna Fita, intervenuto assieme al segretario della Confederazione siciliana Piero Giglione, Mario Albanese per Casartigiani e Salvatore Di Piazza per Confartigianato. ”Nei prossimi giorni – sottolineano le Organizzazioni – la soluzione, individuata a seguito di un apposito sopralluogo, sarà perfezionata da un punto di vista tecnico e subito dopo diventerà operativa”. Andrà ad alleggerire i pesanti disagi e a ridurre l’aggravio di costi provocati dalla chiusura del tratto, fra gli svincoli di Enna e Tremonzelli della A19, per gli automezzi di peso complessivo superiore a 32 tonnellate. ”L’altra positiva notizia – spiegano Giglione, Brancati, Di Piazza e Albanese – riguarda la disponibilità dell’impresa, esecutrice dei lavori di manutenzione del viadotto Cannatello, a ridurne quanto più possibile, secondo quanto assicurato dall’Assessore Falcone, la durata legata alla realizzazione delle opere, attualmente stimata in 4 mesi. Per il futuro è stato concordato di mantenere un forte raccordo fra Assessorato, Anas e Associazioni di categoria al fine di condividere preventivamente le informazioni sui cantieri che saranno via via programmati sulla A19. E intanto l’Assessore, accogliendo le richieste della categoria, si è impegnato – concludono i rappresentanti delle tre Organizzazioni – ad istituire nuovamente, con apposito Decreto, la Consulta Permanente dell’Autotrasporto che si riunirà con lo scopo di confrontarsi periodicamente sulle varie problematiche”.