SAN CATALDO. Il sindaco Giampiero Modaffari ha reso noto che, a causa del contemporaneo guasto dei due autocompattatori in servizio in Città, non è stato possibile ritirare completamente la indifferenziata sia nel porta a porta che a bordo strada. Pertanto, il primo cittadino, proprio in conseguenza di questo imprevisto, ha chiesto ai cittadini di ritirare i rifiuti depositati in precedenza in prossimità delle abitazioni. Infine, ha anche detto che terrà informata la cittadinanza su eventuali aggiornamenti.