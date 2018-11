MUSSOMELI – Per iniziativa delle associazioni culturali Bc Sicilia sezione di Mussomeli e Symposium, e con il patrocinio del Comune di Mussomeli, domenica 25 novembre, alle ore 18:00, presso la Sala Conferenze di “Palazzo Sgadari”, verrà presentato il libro “Il giro di Sicilia in 80+80 tappe”, scritto da Mariagrazia Innecco, pierre e scrittrice di Milano, e Mimmo Privitera, docente dell’IPSIA “G. Galilei” di Caltanissetta. A proporre l’evento Tonino Calà, a cui era stato chiesto dai due autori l’interessamento per la realizzazione dello stesso, con il consenso e la fattiva collaborazione dei due presidenti delle associazioni succitate: Rita La Monica e Salvatore Giardina. Interverrà l’Arch. Giovanni Crisostomo Nucera, dirigente dell’Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana, che parlerà del grande interesse suscitato dai tantissimi beni culturali presenti nell’isola e dell’impatto turistico e della loro valorizzazione, con specifico riferimento a quelli della nostra provincia e in particolar modo il castello Chiaramontano e il centro storico di Mussomeli. Beni culturali che possono fare da volano turistico per la crescita economica di un territorio depauperato e in grave crisi occupazionale e non solamente giovanile. Modererà l’incontro Rita La Monica. Porterà i saluti dell’amministrazione comunale il sindaco Giuseppe Catania. La regia tecnica e la diretta streaming dell’evento sarà curata da Salvatore Giardina. Durante l’incontro saranno eseguiti brani musicali di Rosa Balistreri e altre melodie del repertorio siciliano, curati ed eseguiti da Luisa Noto (voce), Assunta Catalano (chitarra), Giuseppe Cardinale (tromba) Maurizio Cardinale (chitarra), Simone Milioto (chitarra). In una nota i due autori del libro spiegano le motivazioni della loro opera: “Ci sono voluti due anni di viaggi e ricerche per portare a compimento questo lavoro di approfondimento e racconto di una regione tanto affascinante nella sua complessità: quasi il doppio del tempo che di solito viene impiegato per realizzare uno dei volumi della collana “I Giri di… in 80 tappe”, dedicati alla nostra meravigliosa Nazione. Ma la cosa non deve stupire più di tanto, vista la mole di materiale storico, antropologico, geografico, spirituale, sociale, turistico che la Sicilia ha prodotto nel corso dei millenni. Regione antica e sedimentata, ci ha affascinato sempre più via via che ne penetravamo con pazienza i segreti, restando sempre uno al fianco dell’altra, scambiandoci preziosi consigli e solo di rado discutendo animatamente per superare qualche ostacolo. Mano a mano che procedevamo nello “scandaglio” percepivamo in modo nuovo l’estensione territoriale di quest’isola, le differenze profonde tra le parti interne e quelle costiere (con maggior vocazione turistica e tradizionalmente più abituale al transito dei forestieri e dei viaggiatori) al punto che in corso d’opera decidevamo di raddoppiare il numero di tappe, dando tanto spazio alle località del contorno che a quelle del ripieno”. Ad arricchire la serata, a conclusione dell’incontro, è prevista la degustazione di prodotti tipici locali offerti da alcune aziende del territorio: la “Don Vito Eccellenze Siciliane” di Vito Geraci, il Caseificio Piazza Daniele “Gadduzzo” e la Degustazioni Vini “Graziano Catering”.