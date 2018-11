Quando nel 1996 uscì nelle sale “Il professore matto”, la pellicola che vede Eddy Murphy in una mirabolante doppia interpretazione del goffo professor Klump e del suadente e spietato conquistatore Buddy Love, il pubblico italiano rise e di certo si commosse, di fronte a quel ritratto comico ma estremamente amaro della vita, delle paure, delle difficoltà fisiche e sociali di una persona obesa. Per gli spettatori nostrani si trattava di un racconto eminentemente statunitense, essendo l’obesità un fenomeno notoriamente diffuso oltre oceano, in linea con la rappresentazione di un popolo dalla scarsa educazione alimentare, amante dei fast food e delle bibite zuccherate. Venti anni dopo alcuni di quegli spettatori si saranno trovati nei panni del professor Klump, o molto probabilmente, si saranno resi conto di star crescendo un piccolo professor Klump.

L’obesità è diventata un’emergenza anche in Italia, paese che a quei tempi sembrava al sicuro, protetto dal solido scudo della dieta mediterranea. Molto probabilmente la diffusione di merendine, cibi pronti e note catene di fast food ha influito sulle abitudini alimentari, soprattutto infantili. Ma non si tratta solo di mangiare di più e di mangiare peggio. Non bisogna dimenticare che a queste pratiche scorrette se ne accompagna un’altra, altrettanto pericolosa: la sedentarietà e l’assenza di attività fisica. Non ci sono solo azioni restrittive da opporre all’obesità infantile, ce ne sono anche di attive e di ludiche. Per far sì che il metabolismo sia attivo e in buona salute basta giocare. Non con i videogames, però. Giocare a palla, a nascondino, a calcio o a pallavolo,andare in bici, fare passeggiate.

S può , ad esempio, passare il tempo libero insieme alla famiglia e gli amici in un Parco Avventura; luogo ideale per uscire all’aria aperta e combattere la sedentarietà divertendosi. Si tratta di un percorso acrobatico in altezza, con percorsi aerei di vario livello,che permettono di passare da un albero all’altro in estrema sicurezza. Il tutto con l’aiuto di liane, ponti tibetani, cavi , reti e passerelle, Il termine usato per descrivere tale attività è Tarzaning oppure, più recentemente, Arboring, dal latino “arbor” ovvero albero: un animale (in questo caso l’uomo) che vive o trascorre gran parte del tempo sugli alberi.

Da qualche mese se ne può trovare uno attivo, presso la struttura de La Valle dell’Orso: uno storico parco acquatico sito nel parco nazionale del Vesuvio.

Il parco avventura de La Valle dell’Orso si distingue da quelli convenzionali grazie alla sua particolare ubicazione: una pineta di ben 200 esemplari anziché un bosco, accanto a uno dei parchi acquatici più rinomati del centro sud ; 60 pini ospitano le “stazioni dell’avventura” con arrampicate, passerelle, reti verticali, tronchi oscillanti e tirolesi. Immersi nella dolce e placida aria di collina, si può approfittare delle ampie vedute, delle aree ristoro, dei servizi e di tutti i comfort a portata di mano, pensati per garantire ad adulti, bambini, anziani e neonati una piacevole permanenza. Il parco dispone di un’ area Pic Nic (per i cui costi rimandiamo al sito ufficiale).

il Parco offre percorsi diversi , a seconda dell’ altezza, dell’età e delle esigenze del proprio pubblico.

Percorso giallo

Per tutti i bambini da 100 a 140cm di altezza – Sistema di sicurezza a linea vita continua.

7 tappe ad un metro e mezzo di altezza. Si inizia con una parete di arrampicata fino al cubo di rete, e poi, passo dopo passo, la prima teleferica vi porterà con i piedi a terra, proiettando i vostri desideri verso il secondo percorso.

Percorso arancione

Per tutti i bambini da 100 a 140cm di altezza – Sistema di sicurezza a linea vita continua.

Impegnativo ma non troppo, adatto a chi ha già sperimentato il percorso giallo o a chi, armato di coraggio, pensa di poter iniziare con un grado di difficoltà maggiore.

Si parte alla scoperta di ponti tibetani e botti di legno, a due metri e mezzo da terra, tra liane e tronchi oscillanti. 11 tappe separano dalla carrucola che scivola dalla teleferica lunga più di 10 metri.

Percorso verde young

Per tutti i bambini da 8 anni in poi – Sistema di sicurezza a linea vita continua

Altalene oscillanti, parete di trampoli e zig-zag sospesi vi porteranno dritti alle più alte e lunghe teleferiche, che offrono la possibilità di volare letteralmente tra gli alberi. Un piccolo assaggio di ciò che si prova affrontando i giochi dei più grandi.

Percorso verde

Da 140cm di altezza in poi

Ancor prima di salire è facile intuire la necessità di una giusta dose di coraggio. Ponti a due cavi, altalene di tronchi, passerelle barcollanti; 12 tappe a ben 4 metri di altezza, un emozionante volo tra un albero e l’altro per poi raggiungere l’ultima teleferica.

Percorso blu

Da 140cm di altezza in poi

11 tappe a più di 6 metri di altezza. La scala navale è la prima vera prova da superare seguita da un ponte a caramella e la tirolese in sospensione.

Percorso rosso

Da 140cm di altezza in poi

Il cuore dell’intero progetto, l’obiettivo di tutti gli avventurieri. Il percorso propone una grande sfida con se stessi: ben 11 stazioni, l’opportunità di scegliere se fermarsi o andare avanti, il ponte di dischi, le lunghe altalene traballanti, le staffe e la rete di arrampicata.